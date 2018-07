La ficción británica planta cara y amenaza la supremacía de las series made in USA

Downton Abbey. Ha sido una de las series británicas más internacionales del último lustro. En España (Antena 3) la serie tuvo una excelente acogida en la primera temporada y unos espectadores más que fieles en la segunda. Es una producción de lujo, cuidada, con un elenco irrepetible. 'Downton Abbey' nos ha enamorado desde el principio con su mezcla de soap opera, drama y humor británico encarnado en la gran actriz Maggie Smith.



Sherlock. Curioso caso el de esta serie, que sólo iba a contar con tres capítulos y gracias al fenómeno fan y a una crítica absolutamente unánime en cuanto a su calidad renovó por una segunda. La audiencia de 'Sherlock' en Reino Unido se mantuvo en torno a los 10 millones de espectadores de media y un cómodo share del 25% en sus seis episodios. En Antena 3 consiguió hacerse un hueco y plantar cara a Telecinco y La 1 en una noche, la de los jueves, de máxima competencia. El éxito de este peculiar crime drama ha hecho que la BBC se replantee la emisión de una tercera y última temporada.



Skins. Acaba de estrenar su sexta y parece que última temporada. Ya han pasado por la serie tres generaciones de adolescentes desencantados con la realidad, y que viven en una continua espiral de crisis existencial que curan a base de colocones. Es innegable que la serie ha ido perdiendo audiencia a la par que calidad a lo largo de los años pero no es menos cierto que 'Skins' supuso una auténtica revolución en cuanto a series para adolescentes no sólo por los personajes, mucho más reales y reconocibles que los típicos arquetipos teen, sino por un estilo visual único, que unía imagen, banda sonora e interpretación de una forma inédita hasta el momento.



Miranda. Es la gran desconocida pero no menos importante. Con dos temporadas y emitida en BBC Two es una sitcom disparatada, protagonizada y escrita por Miranda Hart, que interpreta a una treintañera condenada a la soltería y a situaciones completamente ridículas. De estilo clásico, con risas enlatadas incluidas, no ha revolucionado el panorama de la ficción en comedia pero se apoya en los elementos tradicionales de la sitcom para mostrar situaciones extravagantes. Tiene capítulos brillantes y unos personajes secundarios muy bien construidos. Altamente recomendable para pasar un rato entretenido con una sitcom ligera.



Black Mirror. Otra de las revoluciones del año ha venido desde Gran Bretaña. Sólo le han bastado tres capítulos para que la blogosfera caiga rendida a sus pies. Channel 4 acertó de pleno con una mini serie que cuestiona el poder, la influencia de las redes sociales y lo peor del ser humano. La influencia en nuestro país tampoco se ha hecho esperar y TNT emitirá 'Black Mirror' en abril.



Prisoners' Wives. Nuevamente la BBC arriesga y gana con este drama, estrenado en 2012 y que cuenta la lucha de cuatro mujeres que tienen a sus esposos en la cárcel. La serie ha conseguido una excelente audiencia (supera el 20% de share) y ha logrado que la crítica ponga sus ojos en un drama que huye de lo convencional y que engancha desde el principio. La duración, de sólo 6 capítulos, consigue que quieras ver más episodios. Dado el éxito conseguido es más que probable que renueve por una segunda temporada.