Si no existiera la sublime 'Homeland' habría que inventarla

'Homeland' ofrece una complejidad narrativa y unos personajes brillantes como hacía tiempo que no veíamos en la pequeña pantalla. Este enredo argumental es, sin lugar a dudas, su atractivo más potente. Han sido un total de 12 capítulos en los que la serie ha adquirido una dimensión nueva a medida que transcurrirán los episodios. Cuando el espectador cree que las tramas generales ya están planteadas y el estilo de la serie se ha establecido, el guión de 'Homeland' pone estas presunciones patas arriba. Es una serie en crecimiento constante.

Comienza con un interesante flashback de Carrie Mathison (Clarie Danes), agente de la CIA, durante su etapa en Afganistán. Allí descubre que un americano se ha pasado al bando islamista y que está a las órdenes de Abu Nazir, jefe de Al-Qaeda. Al mismo tiempo, Nicholas Brody (Damian Lewis), marine del ejército de los Estados Unidos, es liberado tras un largo cautiverio de ocho años como preso de la conocida red terrorista. Desde entonces la agente Mathison se obsesiona con el marine Brody, y no parará hasta que encuentre indicios que le declaren culpable de traición y colaboración con el terrorismo.



Pero 'Homeland' no se queda ahí, esta premisa es sólo el punto de partida. Carrie padece un trastorno bipolar que oculta a sus compañeros de la CIA, incluido a Saul, su antiguo jefe y mentor. Si alguien se enterara de este trastorno mental no podría seguir ejerciendo su trabajo al servicio del espionaje exterior de Estados Unidos. La enfermedad mental de Carrie permanece en un segundo plano durante toda la serie, hasta que en los últimos capítulos aparece de forma desgarradora y muy unida al final de temporada.



El agente Brody también es un personaje con infinidad de capas. Durante muchos capítulos el espectador no dispone de información suficiente para declararlo culpable o inocente. Y en ese estado de eterna indecisión se mantiene el guión de la serie. El ex marine regresa junto a su esposa y sus hijos y ofrece al país entero la imagen de soldado y cabeza de familia. Pero Carrie Mathison ve más allá, mucho más.



La obsesión de la joven agente le lleva a perseguir a Brody por todos los rincones, a espiar su casa con cámaras y micrófonos, a seguirle con el coche y, lo más inesperado, a tener relaciones sexuales con él en un capítulo memorable titulado "The Weekend", uno de los mejores episodios del año. Desde entonces 'Homeland' pega un nuevo giro y la serie se eleva a un nivel insuperable.



'Homeland' no trata sobre si al final Brody resulta ser un traidor o no. Es una serie que prima mucho más el intenso viaje que emprende el espectador, que hacia donde se dirige cuando termine la temporada. La serie tiene un gran inicio, un final sobrecogedor y un desarrollo brillante. Todo cuenta, todo importa.



Desde luego se merece ser la gran triunfadora en los Globos de Oro y lo será también en todos los premios de 2012. Tanto Claire Danes como Damian Lewis ofrecen interpretaciones extraordinarias y el resto del elenco de secundarios, fundamental para el desarrollo de la serie, no es menos impecable.



Incomprensiblemente, no hay ninguna cadena en nuestro país que haya adquirido los derechos de emisión de 'Homeland', pero recordad que nunca es tarde si la serie de televisión es buena.