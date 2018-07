En la primera temporada nos quedamos impactados de lo buena y redonda que fue la serie. Un piloto prácticamente perfecto y un cierre de temporada con un 'cliffhanger' inmejorable. En la segunda temporada hemos explorado más por la psicología de Alicia y su matrimonio con Peter, roto desde el principio. La pasada Season Finale dejó claro una cosa: el personaje de Alicia se ha desmelenado y ha pegado un salto al vacío con un gran beso, al más puro estilo hollywoodiense, con Will en el ascensor. No puedo imaginar un final mejor.



¿Qué nos traerá la tercera temporada? Los 'spoilers' sobre The Good Wife salen a la luz a modo de cuentagotas. En la promo de la tercera temporada hay pocas imágenes nuevas, pero con suficiente carga para saber por dónde irán los tiros en esta nueva y esperada tanda de episodios. No en vano la frase "nuevo comienzo" subtitula la promo. Y en Estados Unidos este tipo de vídeos promocionales no están basados en la casualidad y aún menos pensados desde la improvisación. El vídeo transmite un mensaje claro y contundente: Alicia Florrick es otra mujer. Ha dado un salto, su gran salto.







Si a este adelanto tan jugoso le sumamos el póster promocional en el que Alicia aparece más sensual que nunca, está claro que veremos una temporada fiel al estilo de la serie pero dando un paso hacia adelante. Tal y como lo hace el personaje de Alicia, pequeños gestos y movimientos que hacen evolucionar a nuestra protagonista de un modo exquisito a ojos del espectador.



La serie pasa a emitirse en domingo, cambia de hora y ocupa el primer prime time (9/8c) y la CBS ha aprovechado el tirón para mostrar al personaje interpretado por la impecable Julianna Margulies desde una nueva óptica. ¿Será Alicia ahora una mujer directa y decidida? ¿Qué influencia tendrá Peter sobre ella ahora que su ex marido es el nuevo fiscal? ¿Cómo evolucionará su relación con Will? El próximo domingo 25 de septiembre saldremos de dudas.



Nominada a nueve premios Emmy para esta edición, The Good Wife puede presumir de crecer con cada temporada que pasa. Ha puesto patas arriba el género de la serie procedimental e imprime la nota de color en la más que grisácea CBS. Cuando una serie tiene tanto nivel, los espectadores esperan, cada vez más, nuevos obstáculos y motivaciones para los personajes. En este sentido, The Good Wife nunca ha decepcionado y tampoco lo hará en esta nueva etapa.