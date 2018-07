Empieza la cuenta atrás para lo nuevo de 'Mad Men'

Llevamos un año con idas y venidas sobre la renovación de 'Mad Men'. Después de que AMC lanzara un órdago y propusiera una reducción de casting y aumento de la publicidad en los episodios, todo empezó a tambalearse. Matt Weiner, creador y productor ejecutivo, se negó en rotundo a que los ejecutivos de televisión dirigiesen el proceso creativo de la que es la mejor serie del momento. Las discusiones duraron muchos meses y finalmente llegaron a un acuerdo en el que Weiner, con 30 millones de dólares, salió muy bien parado. El acuerdo además blindaba la serie y a su protagonista, Jon Hamm, por tres temporadas más. Así que veremos, como mínimo, hasta la octava (¿y última?) temporada.



Este vaivén ha supuesto un daño irreversible en varias direcciones: los espectadores llevan casi un año y medio sin ver un episodio nuevo de 'Mad Men' por lo que la desafección con respecto a la serie va a ser complicada de reducir. El espectador necesita regularidad de emisión y AMC no ha respetado a la selecta audiencia de su serie dorada tanto como debería. Y por otro lado, han dado muchísimo juego para que la prensa y los blogs se ceben con la rumorología de tantos meses sin noticias, de ahí la absurdez de la semana pasada de que el estreno de la quinta temporada se iba a emitir los viernes por la noche, el día de mayor desprestigio televisivo.



Jon Hamm dirigirá la premiere

Después de la arriesgada y potente cuarta temporada los seguidores de 'Mad Men' pensaban que iban a pasar pocos meses para ver la continuidad de los que han sido los episodios más arriesgados de su historia. La agencia de publicidad pasaba a llamarse Sterling Cooper Draper & Pryce y los protagonistas abandonaban su oficina vintage por otra de corte más moderno. Este cambio, en apariencia de decorados y telón de fondo, afectó a la serie de lleno, y provocó interesantes cambios en todos los personajes.



Pero si dejamos de lado todo el follón que se ha creado en torno a la serie, tenemos mucho que celebrar. Jon Hamm dirigirá el primer capítulo de la quinta temporada. Es una moda que lleva muchos años instalada en EEUU y 'Mad Men' no iba a permanecer ajena. Será muy interesante ver cómo Hamm se dirige a sí mismo en su personaje de Don Draper, el mejor protagonista masculino que un actor pueda imaginar para una serie de televisión.



Quedaron muchos interrogantes abiertos en la finale de la cuarta temporada y seguro que 'Mad Men', con su ritmo pausado y detallista, va resolviendo todas las tramas que insinuaron. Don se va a casar con una nueva secretaria mientras que Betty no parece que haya olvidado a su ya ex marido, Peggy avanza en su descubrimiento como publicista y mujer independiente, Joan está embarazada de Roger, Pete continua en su camino de ambición sin límites...



Ya falta poco, muy poco, para que disfrutemos de la serie que ha ganado el Emmy a mejor drama durante cuatro ediciones consecutivas. Se merece eso y mucho más. Hemos tenido una espera larga, dura y difícil, pero seguro que el resultado final merece la pena con creces. Empieza la cuenta atrás para lo nuevo de 'Mad Men'.