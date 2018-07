Elegancia, conspiración y periodismo de los años 50 se dan cita en 'The Hour'

El primer episodio de 'The Hour' comienza en alto. Se presenta a los personajes principales, dos periodistas, Fredie y Bel, que están a punto de comenzar en un nuevo programa de la BBC en los años 50. En paralelo se produce un asesinato de un profesor universitario que, en principio, está completamente desconectado de la trama principal. A lo largo del episodio piloto se van conectado todos los personajes y las diferentes tramas, hasta que al final del capítulo el espectador comprende todos los elementos que están en juego ante una posible conspiración política.



Un nuevo programa de televisión sirve de hilo conductor en la serie. El intrépido periodista Fredie Lyon (Ben Whishaw) cree que su amiga Bel le ha conseguido por fin un programa de noticias que él presentará. Pero los sueños de Fredie se caen de un plumazo cuando conoce a Hector Madden (Dominic West), que será el que presente el nuevo espacio, titulado 'The Hour'.



En su último día como redactor de un programa de noticias locales, Fredie cubre una fiesta de compromiso de la alta sociedad. La novia, Ruth Elms, misteriosa y fría, conocía al profesor que han asesinado y sabe por qué le han matado. Intenta convencer a Fredie para que investigue el extraño suceso y aunque el principio el periodista no está convencido, acaba por aceptar una investigación que seguro le complicará la vida. La escena final en la que descubre a Ruth asesinada, bajo un falso suicidio, deja claro que el asesino conoce perfectamente a Fredie y que no dudará en eliminarlo si es necesario.



Si algo merece una mención especial es el gran nivel de los actores. Todos están soberbios en sus respectivos papeles. Aunque la mayoría son grandes desconocidos para el público español al tratarse de una serie británica, no deja de ser un casting elegido a la perfección. En especial destaca el trío protagonista, compuesto por los actores Ben Whishaw, Romola Garai y Dominic West, este último conocido por ser el actor principal en 'The Wire'. Los secundarios, como la gran Anna Chancellor ponen el broche de oro.



Pocas veces hemos visto una mezcla tan interesante entre periodismo de época y suspense al más puro estilo del cine negro. Se trata de una miniserie original que a lo largo de sus seis capítulos irá desgranando una conspiración de la que aún no se sabe mucho. Una ambientación excelente te sitúan en el corazón de esta apasionante historia que se ha convertido ya en una de las series más llamativas de la temporada.