El DVR, fundamental para entender las audiencias en Estados Unidos

¿Qué series son las más beneficiadas por la audiencia Live+7? En lo que llevamos de temporada hay una clara vencedora: ‘Quantico’. El guilty pleasure de ABC consigue aumentar en un apabullante 133% su audiencia en la franja demográfica de 18 a 49 años, logrando un 2,8 de rating frente al pobre 1,2 que consigue en su emisión original de los domingos.



Otra gran beneficiada es ‘Blindspot’ (NBC), que registra nada menos que un 86% adicional gracias al DVR. La suma de su emisión original con el DVR le otorga 3,9 puntos en demográficos, lo que la convierte en el estreno con mayor audiencia de la temporada. De hecho, fue el primer estreno de las networks que consiguió el encargo de temporada completa.



Más discretos son los datos de ‘Limitless’ (CBS), serie que también ha conseguido el encargo de emitir una temporada completa. La ficción consigue 1 punto adicional en público de 18 a 49 años, logrando así aumentar su audiencia en esta franja en un 80%.



Es muy llamativo que series que funcionan mal en su emisión regular, también lo hacen en la audiencia a través de DVR. Es el caso de ‘Minority Report’, prácticamente cancelada por FOX. La serie se tiene que conformar con sumar 0,4 puntos en demográficos a su ya de por sí pobre 0,6 conseguido en su emisión de los lunes. Está claro que lo que no funciona en la emisión en directo, difícilmente lo hará a través del DVR.



En cuanto a las series veteranas, las grandes beneficias no dejan margen para la sorpresa. Las todopoderosas ‘Empire’ y ‘The Big Bang Theory’ lideran la clasificación y aumentan su audiencia en un 50%. Gracias al DVR, ‘Empire’ se acerca así a los 8 puntos en rating de 18 a 49 años y sitcom de CBS se queda en 6 puntos.



A quién tampoco le va nada mal es al trío de ases de Shonda Rhimes para la noche de los jueves. ‘Anatomía de Grey’, ‘Scandal’ y ‘How To Get Away With Murder’ consiguen 1,5 puntos extra en audiencia de 18 a 49 años, lo que afianza todavía más su indiscutible liderazgo entre el catálogo de dramas de las networks americanas.



Con estos datos está más claro que una serie no se mide exclusivamente por el dato conseguido en su emisión regular, aunque sí que es el más importante de todos. La audiencia de DVR o los comentarios generados en las redes sociales son elementos a tener muy cuenta a la hora de renovar una serie o cancelarla. Es lo que hará que, con datos discretos, una serie como ‘Quantico’ tenga segunda temporada o que ‘Minority Report’ no consiga sobrevivir.