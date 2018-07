Dragones, sangre y venganza en la segunda temporada de ‘Juego de Tronos’

La expectativa en torno a la serie era muy alta y HBO ha sabido promocionar ‘Juego de Tonos’ con absoluta maestría, regalando a los fans jugosas promos y teasers de forma continua. En nuestro país, Canal + estrenará la segunda temporada para sus abonados el próximo 23 de abril.

La premiere de la segunda temporada, con el título “El Norte recuerda”, sitúa al espectador en lo que será el nuevo escenario de ‘Juego de Tronos’, con varios personajes nuevos que se incorporan y desarrollando la continuidad de los veteranos. La lucha encarnizada de los Lannister con la casa Stark sirvió de hilo conductor del episodio y nos indica que todavía queda mucha sangre por derramar en ambas familias. La venganza será así una protagonista más de esta segunda temporada.

Los Stark continúan luchando en varios frentes. Por un lado Robb, proclamado rey del Norte, que ha ganado varias batallas a Lord Tywin Lannister y que se acerca cada vez más al sur. Por otro lado, Jon Snow, que ha traspasado el otro lado del Muro y para en la casa de Mance Rayder, el rey del Muro, y que vive con sus hijas con las que ha cometido incesto a lo largo de los años sin que haya rastro de hijos varones. Una situación que incomodará a Jon Snow y que lo enfrentará directamente con Mance Rayder.

Gran parte del capítulo ha servido para indagar más en la maldad congénita del rey Joffrey, fruto del incesto entre su madre y su tío. El joven monarca no sólo tiene atemorizada a su esposa, Sansa Stark, sino que ordena asesinar a todos los bebés de pelo negro que pudieran ser fruto de relaciones extra matrimoniales de su difunto padre, el rey Robert Baratheon. No sabe que a quién busca es al joven que ha escapado junto con Aria, la pequeña de los Stark que huye tras la decapitación de su padre y que se hace pasar por un chico.

Teníamos muchas ganas de ver qué había sido de Daenerys Targaryen, una vez que había traído de vuelta a los míticos dragones. Pero la demostración de su poder tendrá que esperar porque no tiene comida para su nueva tribu y decide buscar un sitio en el que encontrar cobijo. Por lo que hemos visto en las promos, Danenerys tienes sed de venganza y no podemos esperar a que lo demuestre.



De los nuevos personajes destaca con brillo especial Melisandre, la sacerdotisa que quema las estatuas de los siete dioses, y que impulsa a Stannis Baratheon, Lord de Dragonstone y hermano del difunto rey Robert, a ir a la guerra. Y de momento poco sabemos de las intenciones de la sacerdotisa, pero está claro que no se andará por las ramas. También se presenta el personaje de Davos, que aunque todavía se sabe poco de él, más allá de su lealtad al rey Stannis, los guionistas han anunciado que será un personaje muy importante en la segunda temporada.



‘Juego de Tronos’ ha mantenido intacta su fórmula, que mezcla como ninguna otra ficción una súper producción de lujo con una dirección artística e interpretativa igual de alta que el presupuesto global de la temporada (en torno a los 80 millones de dólares). Con una serie tan cuidada es imposible que el espectador no se introduzca de lleno en la historia y que quiera saber más y más sobre lo que va a ocurrir.

Estreno en salas de cine

Canal + España quiso estrenar la serie con el nivel que ‘Juego de Tronos’ merece y tanto en Madrid como en Barcelona se pudo ver el estreno de la segunda temporada en salas de cine. Si ‘Juego de Tronos’ es de por sí espectacular, verla en pantalla grande supone toda una experiencia. No sólo Canal + sabe cuidar sus series sino que está abriendo camino a una nueva forma de consumo de la ficción televisiva que, quién sabe, podría tener un gran futuro en la proyección de salas de cine.