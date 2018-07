Los diez grandes ausentes en los Globos de Oro

'Mad Men’: nadie en su sano juicio entiende que una de las mejores series de la historia de la televisión se quede fuera de la categoría de mejor drama. No hay justificación para tal ignominia. Tan sólo Jon Hamm ha tenido reconocimiento por su interpretación de Don Draper (faltaría más). El resto de actores se merecía estar en la lista de nominados.

‘Juego de Tronos’: No os molestéis en buscar, ‘Juego de Tronos’ no está entre los nominados. Tampoco lo está Peter Dinklage, uno de los mejores actores del momento y que nos hace disfrutar cada capítulo con su interpretación de Tyrion Lannister.

Michael C.Hall: Vale que ‘Dexter’ no esté nominada a mejor drama, pero es un sacrilegio no reconocer la interpretación de su actor principal, Michael C. Hall (ganador del premio en 2010 y nominado en 2007,2008, 2009 y 2011). El crimen es aún mayor tras la excelente séptima temporada.

‘Weeds’: la comedia de Showtime se despedía para siempre tras la octava temporada pero los Globos de Oro han ignorado por completo a una de las comedias más trasgresoras que se recuerdan.

‘Mujeres Desesperadas’: al menos hubiese sido justo nominar a alguna de las actrices (especialmente Felicity Huffman y Marcia Cross) como mejores actrices de comedia. Pero ni eso. A pesar de que ‘Mujeres Desesperadas’ se despedía en 2012 no ha conseguido llamar la atención de los periodistas extranjeros acreditados en Estados Unidos.

’30 Rock’: es incomprensible que tanto Tina Fey como Alec Baldwin estén nominados en la categoría de actores cómicos (nominación más que merecida) pero ’30 Rock’ no esté entre las mejores comedias. En su lugar está ‘Smash’, una serie infinitamente más mediocre.

‘Community’: ni por aquí ni por allí, no hay rastro de ‘Community’, una de las series peor tratadas de la historia de la pequeña pantalla. Incomprensible.

Madeline Stowe: si este año han colado a Connie Britton y Hayden Panettiere por ‘Nashville’, ¿por qué no incluir a la mala malísma de ‘Revenge’? Todos queríamos ver su cara compuesta a base de bótox tras recoger el premio. Una pena.

Aaron Paul: Otro de los delitos de este año ha sido dejar fuera al fantástico actor que da vida a Jesse Pinkman. Injusto, incomprensible e inaceptable.

‘American Horror Story: Asylum’: Otro misterio, ¿por qué está nominada Jessica Lange como mejor actriz (ojo, nominación merecidísima) y no está ‘American Horror Story’ como mejor miniserie?, ¿por qué han incluido en esta lista al despropósito de ‘Political Animals’?