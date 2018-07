Diccionario seriéfilo imprescindible. Parte II.

Sobre la industria televisiva

Sindicación: Es un modelo de mercado muy implantado en Estados Unidos. Consiste en que las grandes cadenas (networks) vendan sus series a otras emisoras menores, principalmente de cable básico (las que emiten publicidad).



El objetivo de la sindicación es que las networks hagan caja y no pierdan dinero. Las series se sindican, normalmente, cuando emiten su cuarta o quinta temporada o han alcanzado la mágica cifra de 100 capítulos, aunque ahora ese número se ha rebajado a 88.



'The Big Bang Theory', uno de los grandes éxitos sindicados en Estados Unidos, se emite en la cadena de cable juvenil TBS, la misma que ha salvado 'Cougar Town' de ABC y que emitirá su cuarta temporada.



Hace pocas semanas también se anunció que 'Fringe' había llegado a un acuerdo con Science Channel (canal de cable que pertenece a Discovery). La serie de J.J. Abrams para FOX llegará exactamente a los 100 capítulos cuando finalice su quinta y última temporada.



Feuds: Son las peleas que se crean en los sets de rodaje y que trascienden a los medios de comunicación.



'Anatomía de Grey' es toda una institución en este sentido: en la tercera temporada despidieron a Isaiah Washington por insultos homófobos a T. R. Knight. Dos años después el propio T. R. Knight pidió irse de la serie al sentirse ninguneado por la creadora del drama médico, Shonda Rhimes.



Sobre 'Mujeres Desesperadas' se ha escrito mucha tinta este año sobre la supuesta aversión que sienten tres de las actrices protagonistas contra Teri Hatcher.



Vanity Card: Se trata de una particular tarjeta de visita que insertan las productoras al final de cada capítulo a modo de guiño. En Estados Unidos son muy conocidas las que incluye Chuck Lorre (creador de 'Dos Hombres y Medio' y 'The Big Bang Theory') y que se analizan en detalle por los periodistas norteamericanos.



En uno de las Vanity Card de 'Two and a half men', Chuck Lorre llegó a criticar con dureza los hábitos pocos saludables de Charlie Sheen, que se ofendió y le contestó públicamente. Un enfrentamiento que derivó en la cancelación temporal de la serie y que se materializó con el fichaje de Ashton Kutcher en sustitución de Sheen.



Sobre la audiencia

Rating: Es el porcentaje de la audiencia sobre el total de personas que disponen de televisión en sus hogares, tanto si la están viendo o no.



Share: Porcentaje de la audiencia sobre el total de espectadores que están viendo la televisión en un momento determinado o franja horaria.



Demográficos: Son los segmentos de edad de la audiencia. Los grupos predilectos tanto para las cadenas como para los anunciantes son los espectadores de 18 a 49 años y también, en menor medida, los de 18 a 34.



Son los datos de audiencia en demográficos los que condicionan el futuro de una serie. Lo habitual para renovar es alcanzar los 2 puntos en rating, aunque siempre hay que analizar cada caso concreto.



Tasa de retención: Lo normal es que las series con menor tirón vayan programadas justo después de series o programas que cuentan con buenos datos de audiencia y a los que se les llama lead-in. La cantidad de espectadores que retenga una serie con respecto al programa que le precede es lo que se conoce como tasa de retención.



Con su traslado a la noche de los martes, 'Sin Cita Previa' llegó a tener un 90% de tasa de retención de la audiencia registrada por 'Dancing With The Stars', el reality que se emitía justo antes de la serie médica.



On The Bubble: Se traduce como "en la burbuja". Es un término que se aplica para series con datos de audiencia mediocres y cuyo futuro está en el aire. Las networks no deciden hasta el último momento (en los upfronts) si las renuevan o las cancelan.



Ejemplos representativos de este año han sido 'Scandal' (ABC), 'CSI Miami' y 'CSI NY' (CBS), o 'Touch' (FOX), que hasta los upfronts de mayo no se ha confirmado su renovación o cancelación.



Sobre lo que ocurre en las series

Jumping the shark: Se traduce como "saltando el tiburón". Es un término que suele utilizarse cuando una serie lleva muchas temporadas en antena y varios años en decadencia creativa. Se trata de giros argumentales inverosímiles y con mucho efecto para captar la atención del espectador.



El término se puso de moda cuando el protagonista de la serie 'Happy Days' (ABC: 1974-84) saltó literalmente sobre un tiburón en uno de los capítulos.