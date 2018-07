Diccionario seriéfilo imprescindible. Parte I.

SOBRE LA ESTRUCTURA DE LA TEMPORADA

Series Premiere: El piloto de una serie; el primer capítulo de la primera temporada.

Season Premiere: Se trata del primer capítulo de una temporada, siempre que no sea la primera.

Season Finale: Es el último capítulo de una temporada.

Series Finale: El último capítulo en la historia de una serie.

Winter/Spring finale: Hace referencia a los parones que realizan las series coincidiendo con las estaciones del año. Es la técnica que ha utilizado 'Pretty Little Liars', cuya segunda temporada se ha estructurado en dos grandes bloques, verano e invierno, con el mismo número de capítulos en cada bloque.



SOBRE LO QUE OCURRE EN LAS SERIES

Spin-off: Una serie derivada que se crea tomando como referencia a un personaje de una serie anterior.



'Fraiser' se creó a partir de 'Cheers', con el personaje de Fraiser Crane. En la televisión nacional se han creado dos hasta la fecha: 'Aída' procedente de '7 Vidas' e 'Imperium' a raíz de 'Hispania'.



Crossover: Es cuando dos o más series se cruzan en un mismo episodio, compartiendo espacio argumental. Suele producirse entre una serie y su spin-off, aunque a veces ocurre entre series independientes.



Uno de los más conocidos es el triple crossover 'CSI' (Las Vegas, Miami y Nueva York). También los que se han hecho entre 'Anatomía de Grey' y 'Sin Cita Previa'. Otro de los más recordados es el que se produjo entre 'CSI' y 'Sin Rastro' en 2007.



Cliffhanger: Literalmente se traduce como "colgado del precipicio". Es un recurso narrativo para terminar una escena, y sobre todo el final de un capítulo, con una trama que deje al espectador en suspense sin que sepa lo que va a ocurrir.



El término se puso de moda con el culebrón 'Dallas'. El último capítulo de la segunda temporada (1979-80) terminó con un plano de una mano que empuñaba un revólver y que disparó contra el malvado J.R.



SOBRE PROGRAMACIÓN TELEVISIVA

Lead-in: Una serie o programa de televisión de éxito que sirve como enganche para otra serie de menor tirón que se programa a continuación.



El reality 'American Idol' en FOX, que arrasa en audiencia con más de 20 millones de espectadores, funciona como un potente lead-in para la serie que se programa a continuación. 'Glee', 'Bones' o su spin-off 'The Finder' se han beneficiado de la locomotora de audiencia que supone el OT americano.



Upfronts: Conferencias de prensa que se realizan en el mes de mayo, cuándo las cadenas generalistas presentan su programación televisiva para la próxima temporada. Además, se anuncian qué series de su parrilla renuevan y cuáles se cancelan.



Midseason: Empieza en enero y dura hasta mayo. Durante la midseason se programan series con temporadas más cortas, generalmente compuestas por trece episodios; suelen sustituir a otras ficciones que hacen un parón largo o a otras que se cancelan a mitad de temporada.



La tercera temporada de 'Cougar Town' se estrena la próxima semana en sustitución de la cancelada 'Work It' en ABC.



Back Nine: Lo habitual es que una serie comience con el encargo de 13 episodios. Si consigue el mínimo de audiencia de cada cadena, en función de su media en esa franja horaria, se añaden 9 capítulos adicionales, y en total suman una temporada de 22 episodios. Esta temporada, ‘Once Upon a Time’ recibió el encargo Back Nine a las pocas semanas de su estreno.



Hammock: Se podría traducir como hamaca. Se trata de una técnica de programación que consiste en ubicar una serie de estreno entre dos series dé éxito.



Por ejemplo, 'Suborgatory' se ha programado esta temporada después de 'The Midle' y antes de 'Modern Family', dos comedias muy asentadas en la programación de ABC.



Sweeps: Son los cuatro barridos que realiza Nielsen (la empresa que mide la audiencia en Estados Unidos) para evaluar a las series de las cinco grandes cadenas. Noviembre para los nuevos pilotos, febrero para las midseason, mayo para los finales de temporada y junio para los realitys.