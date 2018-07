‘Devious Maids’: la versión low cost de ‘Mujeres Desesperadas’

Las actrices principales están muy por debajo del gran casting desesperado que estuvo en antena durante 8 temporadas. Son actrices demasiado planas, que interpretan a personajes aún más huecos y sin interés. Cuando un guión es pobre y no tiene un buen desarrollo de personajes, no hay mucho margen para los actores, incluso para los mejores.



‘Devious Maids’ no tiene complejos a la hora de presentarse como un auténtico culebrón. De hecho, la serie está basada en la telenovela ‘Ellas son la Alegría del Hogar’ emitida por el canal mexicano Venevisión.



La serie cuenta la historia del misterioso asesinato de Flora, criada de una enorme mansión en Beverly Hills. Sus amigas Rosie, Carmen, Zoila y Valentina, las cuatro protagonistas, saben que algo misterioso ha ocurrido en torno a su muerte. La cosa se pone aún más interesante con la llegada de Marisol, que viene dispuesta a investigar la muerte de Flora, tras la falsa incriminación de su hijo en el asesinato.



Cada sirvienta tiene que lidiar con los ricachones para los que limpia y es ahí donde se sucede una larga lista de tópicos. Es una serie ligera, sin pretensión alguna, que se deja ver como lo que es: una telenovela frívola que no aspira a nada más que a ser un mero entretenimiento sin trascendencia. Así lo corrobra la audiencia de la serie, que comenzó por debajo de los dos millones y el sexto capítulo ha registrado máximo con casi 3 millones de espectadores, arrasando en el grupo de mujeres jóvenes.



Marc Cherry intentó que ABC emitiera su nueva serie ‘Devious Maids’, que cuenta en la producción ejecutiva con Eva Longoria. La cadena propiedad de Disney rechazó la propuesta pero aun así decidió producirla y vendérsela a Lifetime. La jugada les ha salido redonda, ya que lo que en ABC no hubiese funcionado lo ha hecho con creces en Lifetime, el canal donde se emiten series tan extraordinarias como ‘The Client List’ o ‘Divina de la Muerte’.