'Cougar Town': cuando la audiencia no refleja la calidad de una serie

'Cougar Town' es el mejor ejemplo de que a veces la audiencia no es un reflejo de la calidad, y si no que se lo digan a la eterna alicaída NBC. La serie, que en el piloto presentaba a Jules (Courtney Cox) como una madurita que tiene sexo con jovencitos de la edad de su hijo, se fue transformando en su primera temporada en una comedia sobre un grupo de amigos que bebe vino sin parar y que se insultan unos a otros sin el menor pudor. Desde entonces, se ha movido como pez en el agua en el género de la comedia absurda.



A pesar de los malos datos de audiencia, la serie figura como una incógnita en la mayoría de quinielas sobre la renovación y cancelación para esta temporada. El año pasado 'Happy Endings', con datos muy similares, dio la sorpresa y ABC decidió renovarla por una segunda temporada que ha funcionado bastante mejor que la primera. No es el caso de 'Cougar Town' que ha visto mermada la confianza de la cadena, primero con el recorte de episodios y después con la ubicación en una franja horaria muy competitiva, frente a 'Glee' y 'NCSIS', dos de las ficciones más vistas de la televisión americana.



Tampoco está sobre la mesa la baza de la sindicación, ya que sumaría 61 capítulos al final de esta temporada, una cifra demasiado baja para vender la serie a otras emisoras más pequeñas de televisión. La última esperanza es esperar una situación como la de 'Fringe' y que quieran despedir a 'Cougar Town' con una temporada reducida de 13 capítulos. Al menos los fans tendrían un final digno para la serie.



Comedia disparatada y extravagante

Desde los títulos de créditos, donde los guionistas juegan cada semana parodiándose a sí mismos por el escaso significado que tiene ahora la palabra cougar (madurita que siente atracción por jóvenes en inglés), ya se aprecia el estilo disparatado y extravagante de 'Cougar Town'. Los personajes no pueden estar mejor construidos y cada uno aporta algo distinto al sentido humor de la serie. La siempre ácida Jules (Courtney Cox) está muy bien flanqueada por la crueldad extrema de Elli, la inocencia de Laurie, o la relación infantil que mantienen Bobby y Andy.



La serie ha creado un imaginario muy bien definido (las copas interminables de vino, el vecino de Jules que asoma por la ventana, el lanzamiento de peniques...) y los diálogos, rápidos y plagados de gags, asumen perfectamente el estilo de la serie. No hay ninguna frase que sobre ni tampoco un solo chiste que no haga reír. Sería un despropósito que una serie que cuenta con un buen guión y unos actores más que notables se cancele por un fallo en la programación.



De momento tenemos 'Cougar Town' hasta el 29 de mayo, día en el que se emite la doble Season Finale y puede que ¿Series Finale? Desde aquí lanzo mi voto para que unos días antes (el 19 de mayo ABC presenta sus upfronts) la serie renueve por una temporada más. Nos merecemos esta comedia.