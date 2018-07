'Cougar Town' cambia de cadena pero mantiene intacta su marca registrada

La cuarta temporada de 'Cougar Town' tendrá 15 episodios, los mismos que la última que se estrenó ABC. Había una gran curiosidad por ver si el cambio de canal afectaba al estilo excéntrico de la sitcom o si este se veía rebajado o censurado. Nada de eso. Jules y compañía siguen siendo los mismos: unos cuarentones a la deriva que no dejan de insultarse unos a otros y que siempre tienen cerca una botella de vino tinto. Es como si nada hubiese cambiado, como si la serie nunca se hubiese cancelado.



Los guiños habituales de 'Cougar Town' permanecen inactados: la ironía semanal en los títulos de crédito, las vejaciones al pobre vecino Tom y los insultos sin pelos en la lengua de Ellie. Todos los actores funcionan muy bien en comedia y Courtney Cox, a pesar de su tremenda inyección de bótox y la consecuente parálisis facial, lidera esta sitcom coral y descabellada.



Puede que no sea la mejor comedia de la historia, pero desde luego ha desarrollado un estilo propio que además es completamente distinto al de la primera temporada. La serie pasó de estar centrada en una cuarentona con fervor sexual a ser una comedia disparatada de un grupo de amigos. Desde luego es mucho mejor que otras propuestas cómicas que están canceladas casi antes de empezar por lo malas que son ('Ben and Kate', 'Animal Practice' o 'Guys with Kids', estrenadas este año, sirven de ejemplo).



Los mejores momentos de la serie se producen cuando todos los actores están en pantalla. Los insultos cruzados, la ironía y los chistes soeces hacen que la serie sea amena, entretenida y plagada de gags.



Nos alegramos mucho de que Andy sea un auténtico calzonazos, de que Ellie sea cruel por naturaleza, de que Laurie sea tan superficial, de que Bobby sea tan desastre, de que Travis sea tan pardillo, de que Grayson siga tocando su guitarra y de que Jules sea tan mandona. ¡Les echábamos de menos!