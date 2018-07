'Cómo conocí a vuestra madre': cinco preguntas sin respuesta y una petición

1. ¿Conoceremos a la madre? Es la madre de todas las preguntas. Ya sabemos que toca el bajo, que conoce a Ted en la boda de Robin y Barney pero, ¿veremos su cara en la finale o tendremos que esperar a la novena temporada? Sería un error seguir ocultando su rostro. Después de 8 años el espectador merece ponerle voz y rostro a la futura esposa de Ted Mosby.



2. ¿Se casarán finalmente Robin y Barney? La boda ha sido objeto de continuos flash forwards durante las dos últimas temporadas y puede que finalmente se casen o pueden que no. Las dudas de Robin o la incapacidad de Barney para comprometerse pueden hacer que finalmente no se celebre el enlace. Una boda frustrada sería un nuevo varapalo para los espectadores. Queremos final feliz.



3. ¿Lily y Marshall se mudarán a Roma? Es probable que la pareja más resistente de la serie se mude finalmente a Europa, aunque todos sabemos que volverán porque no serán capaces de vivir sin el bullicio de Manhattan. Si huyeron despavoridos de Long Island, lo harán también de Roma.



4. ¿Le pegará Marshall la última bofetada a Barney? Si algo caracteriza a 'Cómo conocí a vuestra madre' es por saber jugar muy hábilmente con las tramas a lo largo de diferentes temporadas, recuperando storylines continuamente. Una de las mejores (además de la cabra) son las 5 bofetadas que Marshall podía propinarle a Barney tras ganar una apuesta, y que luego se convirtieron en alguna más. Todavía queda la última y la boda de Barney podría ser una ocasión perfecta.



5. ¿Volverán a estar juntos Ted y Robin? En el último capítulo emitido vimos, aunque de forma sutil, miraditas entre ambos. Ha quedado demostrado que se trata de una relación que no funciona pero con Ted, y su romanticismo empedernido, nunca se sabe. ¿Quién acabará finalmente como pareja de la canadiense? Los espectadores la preferimos con Barney pero no sabemos si los guionistas coincidirán con nosotros.



La petición: Conocer a la madre. Después de 8 años y 184 capítulos tenemos derecho a saberlo. Dar vueltas a la misteriosa identidad de la madre de los hijos de Ted sería un error difícil de enmendar. ¿No sería mejor tener una "legendaria" temporada final? El próximo lunes saldremos de dudas.