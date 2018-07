Cinco razones para no perderse ‘Érase una vez’

NÚMERO DE SERIE

Fue el estreno revelación el año pasado en Estados Unidos y hoy, por fin, llega a nuestro país 'Érase una vez' de la mano de Antena 3. En su emisión americana 'Once Upon a Time' logró ser el estreno dramático más visto de Estados Unidos y mantuvo una audiencia estable a lo largo de sus 22 episodios. Aquí van las cinco razones por las que no puedes perderte una de las mejores series del momento: