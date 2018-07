Las cinco peores series de 2011: Estrenos para olvidar

1. 'The Playboy Club': Demasiadas expectativas

La premisa de partida era excelente: una serie que narrara los entresijos del club Playoby en la década de los 60. Pero que la idea sea buena no quiere decir que lo sea su desarrollo. Y así ocurrió con este drama con pinceladas de misterio que era un aburrimiento total desde el minuto cero. Personajes planos, una historia que no enganchaba y un ritmo que acentuaba aún más las carencias de la serie. Si a esto le añadimos el puritanismo y contención al estrenarse en una network (NBC), y no en una cadena de cable, el resultado es pésimo. Fue una de las grandes esperadas, pero también es una de las grandes olvidadas a estas alturas del año.



Estado: Cancelada. Emitió 7 de los 11 episodios firmados.



2. Charlie's Angels: Cancelada antes de empezar

Es muy curioso el caso de esta serie. Desde los primeros vídeos que lanzó ABC para promocionar una de sus grandes apuestas, ya se veía venir lo inevitable: la serie era carne de cancelación segura. Actrices mediocres, una producción low cost muy evidente y un guión de principiantes sentenciaron al remake de los años 70 desde el principio. Tenían una buena base con la mítica serie protagonizada por Farrah Fawcett, pero el producto final se ha quedado más en parodia que en homenaje. Que The CW superara con 'Crónicas Vampíricas' a ABC fue el mayor ridículo posible.



Estado: Cancelada. Ha emitido 8 de los 9 episodios previstos.



3. 'Pan Am': lo que bien empieza mal acaba

Nadie dudaba de su calidad. Las promos aventuraban una gran serie de época en una gran compañía aérea. Y encima teníamos a Christina Ricci como una de las protagonistas. Al final ni ha resultado ser una gran serie de época ni la Ricci es protagonista. Aún nos preguntamos cómo se puede pasar de un piloto tan excelente a una continuación tan mala, con tan poco interés, tan plana. La serie tenía muchísimos elementos a los que agarrarse, pero en su lugar ha optado por darle mucha importancia a la ambientación y el vestuario y muy poca al desarrollo dramático de los personajes que son, al fin y al cabo, los que consiguen que una serie sea buena o mala.



Estado: Algunos medios la dan por cancelada con 9 capítulos emitidos de los 14 pactados.



4. 'Terra Nova': un mal guión no lo salva un gran presupuesto

Era la serie más esperada por todos los fans de la fantasía y la ciencia ficción. Venía arropada por Spielberg y por una grandísima campaña de promoción por parte de FOX, que retrasó la serie en varias ocasiones en vistas de mejorarla y lanzarla en septiembre de 2011 por todo lo alto. La audiencia, en torno a los 7,5 millones, se ha quedado demasiado justa para una serie de gran producción y son cada vez más las voces que auguran una cancelación segura en mayo del próximo año. ¿Qué ha fallado en 'Terra Nova'? El guión de pleno: personajes previsibles, una historia mal contada y unas tramas que han sido masticadas hasta la saciedad en otras películas y series del género. Los espectadores querían más y se han dado de bruces contra una pared.



Estado: Indeterminado. Ha emitido todos los capítulos previstos, 11. La incógnita se despejará en mayo de 2012.



5. 'Free Agents': una comedia perfecta para llorar

De nuevo NBC calcula mal sus pasos y pocos comprenden cómo pudo dar luz verde a una serie que no tenía ningún tipo de interés, ni sentido cómico o narrativo. Visto el piloto el espectador se queda con la sensación de qué tipo de producto estaba viendo y hacia donde iba una serie que, supuestamente, fue concebida para hacer reír. Es cierto que la pareja protagonista, los actores Hank Azaria y Kathryn Hahn, eran lo mejor de esta insulsa comedia que no tenía ni pies ni cabeza.



Estado: Cancelada. Sólo se llegaron a emitir 4 capítulos de los 13 firmados inicialmente.