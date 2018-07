Cinco claves que explican el éxito de 'Fenómenos'

1. El liderazgo en todas las franjas de edad: La serie de Aparte Producciones fue la opción de favorita de la noche de los martes en todos los grupos menores de 55 años. Además logra un excelente 34% en espectadores entre 25 y 34 años y un 31% entre 13 a 24 años. Está claro que 'Fenómenos' es una serie para todos los públicos, pero con especial impacto en la audiencia joven. Por territorios, la serie arrasó en Castilla La Mancha (30,6% de share), Valencia (27,8%), Andalucía (24,6), Aragón (24,) Castilla y León (22,4) y Madrid (22). Antena 3 fue la opción más vista del prime time con un 20,7%, por delante de Telecinco (18,7) y La 1 (7,9).



2. El humor: Si algo caracterizó al primer capítulo de 'Fenómenos' fue una sucesión de gags para todos los públicos: desde el humor más trasgresor de la Terremoto de Alcorcón como la ordinaria Anaís hasta el estilo 'Museo Coconut' de Julián López. Son personajes extremados, reconocibles y que generan complicidad con el espectador. Sobran los comentarios para la grandísima secuencia de Chus Lampreave o la transformación de Ana Polvorosa en una recepcionista clavadita a Paris Hilton pero en versión castiza.



3. El factor TSNR: O lo que es lo mismo: Tensión Sexual No Resuelta. No falla. Los espectadores quieren ver atracción entre los polos opuestos en aquellas parejas que deberían serlo y no lo son. De momento, en 'Fenómenos' se intuyen tres relaciones amorosas: Claudia y Willy (Luis Fernández), Javier (Alejo Sauras) y Daniela, Victoria (Kira Miró) y Adolfo. Tres parejas muy diferentes y que tendrán un largo recorrido en la serie.



4. El aval de Nacho García Velilla: '7 Vidas', 'Aída', 'Gominolas', 'Los Quién' y ahora 'Fenómenos'. Nacho García Velilla ha dirigido y escrito muchas de las grandes comedias de la televisión nacional de los últimos años y su nombre es ya una institución en nuestra enciclopedia de ficción patria.



5. El público quiere reírse. Ya se demostró con el éxito de 'Con el culo al aire' y se vuelve a confirmar que los espectadores, en tiempos de crisis, quieren tres cosas: reír, reír y reír. Con ambas ficciones Antena 3 siempre dispone de una comedia en emisión para que el público no deje nunca de sonreír.