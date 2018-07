La ciencia ficción de la factoría J.J. Abrams llega hasta la prisión de 'Alcatraz'

La serie arranca con el supuesto cierre de la prisión de Alcatraz en 1963, por sus altos costes y el deterioro de las instalaciones. Pero no fue eso lo que ocurrió, tal y como explica el opening de 'Alcatraz'. Los 302 de presos desparecieron durante el supuesto traslado y ahora, en 2012, están cometiendo los mismos crímines que los llevaron a prisión hace 50 años. Y lo más impactante de todo, es que los presos de Alcatraz no han envejecido desde la década de los 60.



La historia actual nos lleva hasta Sarah Jones, miembro de la policía de San Francisco, que lleva un año traumatizada por la muerte de su compañero de patrulla, mientras que el asesino huyó delante de sus narices. En la escena de un homicidio conoce a Emerson Hauser (Sam Neill), agente del FBI. Desde el principio hay una rivalidad entre ambos, pero también son conscientes de que se necesitan.



A pesar de que el FBI quiere mantener a ralla a Sarah, ella continua su investigación y descubre la conexión que tiene Alcatraz con la escena del homicidio. Para continuar con su trabajo se alía con el Doctor Diego Soto (Jorge Garcia), un freak investigador y autor de un libro que relata todos los entresijos de la conocida prisión.



Uno de los puntos más altos de la serie es cuando Hauser le pide ayuda a Sarah para detener a todos los presos de Alcatraz que han vuelto a cometer crímenes. Pero nada es casualidad y Sarah descubre que el asesino de su compañero es su abuelo, que 50 años después no ha envejecido y que fue preso de Alcatraz y no un trabajador de la cárcel como ella creía.



Pero el agente Hauser del FBI es todo menos fiable y no sólo sabía de antemano que el resurgimiento de la actividad criminal de los presos iba a ocurrir, sino que ha diseñado una réplica de la prisión de Alcatraz en pleno bosque, donde lleva a todos los criminales que ha capturado. Y está claro que no parará hasta tener a los 302 presos. Una prisión, por supuesto, ajena a los ojos de Sarah.



Poco sabe el espectador sobre los grandes enigmas de la serie. ¿Por qué no han envejecido los asesinos de Alcatraz? ¿Quién los trasladó? ¿Dónde se los llevaron? ¿Qué esconde el agente Hauser? ¿Los presos son víctimas o siguen un plan? Preguntas que no tienen respuesta y que se irán resolviendo a lo largo de los 12 capítulos que componen la primera temporada.



El irrenunciable sello J.J. Abrams

Los fans de 'Perdidos' han encontrado el sello J.J. Abrams en muchas de las escenas de la serie. La música, el ritmo del capítulo, ciertas tramas sin explicación lógica pero con resolución posterior... El guionista de 'Perdidos' ha sabido crear un equipo de guionistas que respondan a los millones de fans ávidos de series fantásticas y de ciencia ficción. Y 'Alcatraz' cumple este objetivo.



En nuestro país TNT ha vuelto a apostar por la emisión en tiempo real (como ya hizo Fox España con la última temporada de 'The Walking Dead') y estrenó la serie en nuestro país tan sólo un día después que en Estados Unidos. Ya en abierto y para toda la audiencia, La Sexta hará lo mismo en febrero. Si los datos siguen como en la premiere, 'Alcatraz' se puede convertir en uno de los mejores estrenos de la temporada, por encima de la ya olvidada 'Terra Nova'.