'Breaking Bad' ante su último dilema: victoria o caída de Walter White

La tensión acumulada entre Walter y Hank estalla por fin en ‘Breaking Bad’. En un intenso cara a cara entre ambos, Walter le recuerda a su cuñado: “Si no sabes quién soy es mejor que tengas cuidado”. Era una secuencia muy esperada, deseada por todos los espectadores, y que simboliza el recorrido que se trazará a lo largo de estos 8 últimos episodios. Una sola frase que lo dice todo. El bien contra el mal, el crimen versus la justicia. Y la moralidad de ‘Breaking Bad’ siempre como telón de fondo.



A pesar de que sabemos que Walter no ha tenido escrúpulos en quitarse de su camino a quién ha hecho falta, seguimos sintiendo un cierto afecto hacia él y el espectador, lejos de querer su destrucción, desea su victoria sobre Hank. O al menos duda sobre ello. Es parte del encanto al que estamos sometidos con Walter White, un personaje que por muy lejos que llegue siempre tendrá un mínimo de simpatía en el espectador. Aunque será un sentimiento que se irá desvaneciendo a medida que se acerque el final de la serie.



Jesse Pinkman muestra su lado más crítico. El que fuese un despreocupado traficante de metanfetamina hoy es alguien que se plantea su propia existencia y que siente rechazo por todo el dinero que ha ganado y que para él “está manchado de sangre”. De ahí la escena en la que lanza fajos de billetes desde su coche. Ni siquiera reacciona ante las mentiras de Walter sobre el paradero de Mike. Tampoco siente miedo ante lo que pudiese hacerle su antiguo profesor de Química. Jesse ya no tiene nada que perder. Un prólogo con muchos interrogantes



Al igual que vimos en el 5x01, el 5x09 comienza con un prólogo. En esta ocasión, Walter acude a su casa, abandonada y con un graffiti con el nombre de Heisenberg. Con barba y aspecto de dejadez acude a su antigua casa en busca la última dosis de ricina que utilizará contra alguien que aún desconocemos y que usó para envenenar a Tuco y con el que también intentó envenenar a Gus.



Lo que sí sabemos con ese flashforward es que Walter resiste y que, según parece, no acaba entre rejas tal y como le promete Hank. Tampoco hay ni rastro de la familia, que probablemente han huido de Walter o algo peor. Con este fantástico comienzo queda más claro que nunca que nos espera una despedida extraordinaria con ocho capítulos que nos tendrán pendientes de la victoria o caída definitiva de Walter White.