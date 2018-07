@BirraSeries: mucho más que cerveza y capítulos

Los cuatro guionistas hicieron un interesante repaso sobre el funcionamiento de las series españolas, la relación entre cadena de televisión, productora y guionista, y qué pasos se siguen desde que un capítulo se escribe hasta que se emite. Fue un lujo contar con guionistas profesionales que han trabajado en las series de más éxito de los últimos años.



Sobre el futuro de las series nacionales, todos coincidieron en que algo está cambiando en la ficción española, sobre todo por la fuerte influencia de las series extranjeras, y se están dando pasos importantes en series de género, impensables años atrás. La gran asignatura pendiente es superar el concepto de serie multitarget (de visionado para toda la familia) y se quiere apostar por series segmentadas para nichos de público especializados, una técnica que en Estados Unidos emplean con la máxima puntería.



Natxo López señaló algo fundamental: "pronto se producirá un salto generacional en los guionistas de las series españolas". Será un tipo de guionista muy diferente al actual, que ha tenido un acceso más directo a la ficción extranjera y que busca proyectos que traspasen la corrección política. Es un guionista admirador de HBO pero consciente de que en nuestro país no tenemos para grandes presupuestos pero sí para grandes ideas. La creatividad no tiene precio.



El evento del mes

Si el 1x01 de 'Birra y Series' fue una primera toma de contacto, y el 1x02 el de la consolidación, el 1x03 ha sido el de la confirmación del éxito. Durante más de dos horas se forman interesantes corrillos seriéfilos, en los cigarros se comenta el último capítulo que has visto, pones cara a tantísimos tuiteros con los que ha hablado en cientos de ocasiones pero que no conoces a persona... Es el evento del mes, al menos para todos los que tenemos gran parte de nuestro tiempo (cuando no todo) ocupado por las series.



Si a tan buen ambiente le sumas un lugar tan acertado como El Site (@elsitee), una o muchas cervezas (por cortesía de @mahousanmiguel), un dulce seriéfilo (@DECATYDULCES nos regaló una galleta customizada con el logo de 'Juego de Tronos') y unos excelentes compañeros con los que hablar de aquellas series que amas u odias, no se puede pedir más.



Desde aquí un agradecimiento a Chema López (@lopezchema) y Álvaro Pardinas (@aparmisen) por su excelente organización en lo que ya es un éxito. Nos vemos en el s01e04 de @birraseries que será el próximo jueves 3 de mayo.