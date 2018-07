Antena 3: 25 series en 25 años (Parte II)

13. Los Simpson (1994). Al igual que Antena 3, ‘Los Simpson’ acaban de cumplir 25 años en su emisión americana. La serie de animación es un clásico de nuestra televisión, convirtiéndose en una de esas ficciones eternas, de las que no te importa ver episodios repetidos.



14. ¿Quién da la vez? (1995). Con su mezcla de comedia costumbrista y drama, la serie de Vicente Escrivá logró vencer en su día a La Regenta, la entonces potente propuesta de TVE. Sólo tuvo una temporada pero muchos recuerdan las enormes interpretaciones de algunos de sus protagonistas, entre los que se encontraban José Sacristán, Beatriz Carvajal o José Sancho.



15. Menudo es mi padre (1996). El Fary protagonizó esta serie que fue un pelotazo televisivo en toda regla. El conocido cantante se metió al público en el bolsillo con su enorme naturalidad (y naturalismo) a la hora de actuar. Kity Manver, Paz Vega, Pilar López de Ayala, María Adánez o Eva Santolaria fueron algunas de las actrices que completaban el reparto. La sintonía de apertura es un toda un joya que merece más de una reproducción en Youtube.



16. Compañeros (1998). Fue una serie que marcó a toda una generación. No había un adolescente en nuestro país que no estuviese enganchado a las aventuras de Quimi y Valle, la pareja más rebelde del instituto. La serie, que empezó tímidamente, se convirtió en todo un éxito de audiencia e incluso tuvo su correspondiente película en las salas de cine. Su sintonía, interpretada por Greta y los Garbo (“No te fallaré”), es mítica.



17. Manos a la obra (1998). Ángel de Andrés y Carlos Iglesias fueron los protagonistas de una serie que logró más de 10 millones de espectadores en su tercera temporada. La clave de la serie eran los diálogos de Vicente Escrivá, que supo conectar con toda la familia. Esta ficción de los chapuzas más conocidos de la pequeña pantalla se mantuvo en antena durante 130 episodios.



18. Yo soy Betty, la fea (2001). Procedente de Colombia, fue la resurrección de las telenovelas latinoamericanas en nuestro país, por aquel tiempo en horas bajas. Miles de mujeres se sintieron altamente identificadas con Betty, una mezcla de patito feo y Cenicienta. Su último episodio logró más de 6 millones de espectadores.



19. El pantano (2003). Tuvo sólo una temporada de nueve episodios pero con el tiempo se ha convertido en una auténtica serie de culto. Protagonizada por Natalia Verbeke y Emma Suárez, fue una ficción valiente y muy arriesgada para la época, saliéndose completamente del guión establecido para las series españolas de aquel momento.



20. El inquilino (2004). Pocos recuerdan esta curiosa serie, de estilo cómico y naíf, protagonizada por Jorge Sanz, que daba vida a un extraterrestre que adopta forma humana tras el fallecimiento de un escritor.



21. Física o Química (2008). Esta serie adolescente arriesgó y ganó durante las siete temporadas que se mantuvo en antena. Fue la versión más dura y cruda de ‘Compañeros’ y encumbró a actores que hoy tienen una carrera más que consolidada, como Maxi Iglesias, Úrsula Coberó o Blanca Romero.



22. El internado (2007). Globomedia acertó de lleno con esta ficción que enganchó a una media de 4 millones de espectadores a lo largo de siete temporadas. La mezcla de drama amoroso y misterio funcionó perfectamente en esta adictiva serie, que se convirtió en todo un referente.



23. Doctor Mateo (2009). Una de las series más arriesgadas del último lustro fue esta versión española de la inglesa ‘Doc Martin’ (ITV). Gonzalo de Castro realizó una interpretación impecable y el gran uso de los exteriores en Lastres (Asturias) hizo el resto para que la serie convenciese a público y crítica.



24. El Barco (2011). Mario Casas y Blanca Suárez protagonizaron esta serie que reinventó por completo el género adolescente. Además, e indiscutiblemente, fue una de las ficciones pioneras en generar una gran ola de comentarios y menciones en las redes sociales.



25. El tiempo entre costuras (2013). Esta miniserie basada en la novela homónima de María Dueñas es un ejemplo de elegancia y bien hacer televisivo. El personaje de Sira Quiroga, interpretado por la gran Adriana Ugarte, ha sido uno de los grandes personajes femeninos y mejor construidos de los últimos años. La audiencia, de más de 5 millones de espectadores de media, habla por sí sola.