'American Horror Story': todo acaba donde empieza

NÚMERO DE SERIE

Inquietante, perturbadora, inclasificable. Así es 'American Horror Story', una de las series de 2011 que más ha revolucionado el panorama televisivo. Creada por los padres de 'Glee', Ryan Murphy y Brad Falchuk, la serie ha conseguido ser uno de los estrenos mejor valorados por la crítica y aceptados por el público. Su estilo visual, trasgresor y distinto al resto, ha demostrado que hay un sector de la audiencia que está preparada para productos de ficción más arriesgados.



¡¡CUIDADO: SPOILERS!! Si no has visto el final de la serie, no sigas leyendo...