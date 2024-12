Los zapatos de rubíes robados de Judy Garland en el Mago de Oz, subastados por esta millonaria cifra tras el efecto Wicked

El maravilloso mundo de Oz ha saltado del papel a la pantalla en varias ocasiones, la más reciente de ellas, en la película Wicked, cinta protagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande que sigue arrasando en los cines.

No obstante, quizá la versión más mítica del mágico mundo sea la de la cinta de 1939, en la que Judy Garland daba vida a la joven Dorothy y cuyos icónicos chapines de rubíes han sido recientemente subastados por 28 millones de dólares.

Ray Bolger, Jack Haley, Judy Garland en El Mago de Oz | Cordon Press

Mientras que la casa de subastas Heritage Auctions había estimado en un principio que los zapatos rojos se venderían por unos 3 millones de dólares, el precio final que alcanzaron, teniendo en cuenta la comisión de la casa de subastas, fue de unos 32,5 millones, según reveló el vicepresidente de la empresa a CBS News.

Cabe recordar el azaroso pasado de los codiciados chapines, que en 2005 fueron robados del Museo Judy Garland, en Grand Rapids, Minnesota y no aparecieron hasta 13 años después, en 2018. Según apunta Variety, el ladrón, Terry Martin, había asumido erróneamente que los rubíes del calzado eran reales, lo que, en su opinión, justificaría por qué estaban asegurados por un millón de dólares. Nada más lejos de la realidad, ya que el valor de los zapatos no radicaba en sus materiales.

Los zapatos de rubíes de Judy Garland en El mago de Oz | Cordon Press

"Los chapines rojos son un par vintage de Innes Shoe Co. con empeine y talón de faya de seda roja cubierto de georgette de seda con lentejuelas hechas a mano, forrado de cuero blanco, y las suelas de cuero están pintadas de rojo con fieltro naranja adherido a la base delantera de cada zapatilla", rezaba la descripción del artículo en la página web de la casa de subastas.

Según incluía Heritage Auctions en la descripción, Rhys Thomas, autor del libro The Ruby Slippers of Oz: Thirty Years Later (Los chapines de rubíes de Oz: Treinta años después) sobre los icónicos zapatos, los describió como "mucho más que un recuerdo de Hollywood, mucho más que una valiosa pieza de la industria". "Trascendieron Hollywood, hasta el punto de representar la poderosa imagen de la inocencia para toda América", escribió.