Wicked iba a ser una serie oscura con Salma Hayek antes de la versión de Ariana Grande y Cynthia Erivo: ¿qué pasó?

El nombre de Wicked es sinónimo a éxito. Primero con el estreno del musical en Broadway hace décadas y ahora con su versión cinematográfica protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo.

Pero, antes de que el musical llegara al cine, hubo un intento de llevar la historia de Glinda y Elphaba a la televisión en forma de un miniserie de 8 horas.

La historia original de esta precuela de El Mago de Oz viene del libro de Gregory Maguire, Wicked: The Life and Times of the Wicked Witch of the West, donde la trama es mucho más oscura que la obra de teatro.

Cynthia Erivo y Ariana Grande como Elphana y Glinda en Wicked | Universal Pictures

Así, en 2011 cuando el musical llegó a uno de sus momentos más álgidos en Broadway batiendo récords en taquilla con 2.228.235 dólares ABC Studios estuvo barajando la opción de hacer una versión en forma de serie.

Un proyecto que Salma Hayek se dedicaría a llevar a cabo a través de su empresa junto con José Tamez, Ventanarosa Productions, y en el que la actriz obtendría un papel secundario.

Salma Hayek en la Baby2Baby Gala | Cordon Press

TV Line dio la noticia entonces de este proyecto que incluía como guionista a Erik Jendresen (Band of Brothers y Misión: Imposible).

Una versión destinada a un público más maduro ya que la trama en mostrar aspectos más duros de la vida como problemas políticos, terrorismo o asesinatos.

Pero, finalmente, la serie no se llevó a cabo por ABC y, años después, Jon M. Chu ha conseguido dirigir la versión cinematográfica.

Los motivos por los que no se hizo la serie no están claros. Desde la productora de Salma Hayek no se han manifestado al respecto. Sí, se sabe que el director de ABC de aquel entonces Steve McPherson, rechazó hacerlo pero su sucesor, Paul Lee, rescató la idea.

El escritor del libro Gregory Maguire, declaró a TV Line que "si bien los derechos de una presentación filmada no musical aún pertenecen a una entidad separada, no ha habido ningún movimiento aparente para usar esos derechos por parte de dicha entidad".