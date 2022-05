Wil Wheaton habla de sus pensamientos suicidas en la adolescencia: "Soy un superviviente"

Wil Wheaton irrumpió en el mundo de la actuación muy joven, como tantas otras estrellas infantiles de los 80 que después han tenido problemas para relanzar su carrera, o con su vida personal. En el caso de Wheaton, él se dio a conocer interpretando a Gordie en 'Stand by Me', la adaptación que Rob Reiner hizo de la novela de Stephen King 'The Body'.

Sin embargo, Wil Wheaton nunca quiso dedicarse a ello, ni que la actuación determinara su vida. Así los contó a Yahoo! Entertainment con motivo de los 35 años de la película: "A través de la combinación de un increíble abuso emocional de mi padre y un montón de manipulación de mi madre, con la que me usó, eso realmente fue lo que me puso en el lugar exacto para interpretar a Gordie". Estas afirmaciones llevaron al que fuera su compañero de rodaje, Jerry O'Connell, a disculparse con él por no haber sabido ayudarle en su momento con ello.

Ahora, el actor de 'The Big Bang Theory' ha desvelado a Access Hollywood que aquella insistencia de sus padres porque apareciera en la película tuvo consecuencias fatales para él cuando se hizo algo más mayor, y que durante su adolescencia llegó a pensar en quitarse la vida por el trauma que le había creado la experiencia. Puedes ver sus declaraciones en el vídeo de arriba.

"La única razón por la que no me suicidé es que no sabía cómo hacerlo. Hasta ese punto llegaba el dolor que sentía. Pensaba que igual así conseguiría llamar la atención de mi padre y que igual causaría impresión en mi madre, para que dejara de tratarme como su 'cosa' y empezara a tratarme como una persona".

Wheaton ha contado también cómo arrastraba ese sentimiento desde su infancia, cuando se sentía un objeto a ojos de su madre, y con la complicidad de su padre: "Si hacía lo que mi madre quería, mi padre de repente me amaba como nunca. Hubo un momento en el que él decidió que yo ya no era su hijo, sino 'la cosa de Debbie (su madre)'".

Sin embargo, ahora en retrospectiva, confiesa su alegría por no haber tomado ninguna decisión precipitada cuando era joven: "Estoy muy agradecido por no haber tomado decisiones sin marcha atrás entonces, soy un superviviente". Es la primera ocasión en la que Wil Wheaton se abre sobre ello: "He estado silenciado a lo largo de mi vida, y no voy a estarlo nunca más".

A raíz de estas declaraciones, una fuente cercana a la familia de Wheaton ha comunicado a Access que sus padres están "en shock" por estas declaraciones: "Siempre hemos sido una familia cercana y amorosa". También afirman que la madre de Wil Wheaton no espera llegar a una reconciliación con su hijo al respecto.