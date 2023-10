El trauma de Whoopi Goldberg por este odiado look en los Oscar que le impidió vestir bien: "¿Tan ridícula voy?"

Whoopi Goldberg se convirtió a finales de los 80 y principios de los 90 en una de las actrices más queridas y valoradas de Hollywood, tanto es así que la intérprete es una de las pocas artistas ganadoras del EGOT, los cuatro grandes premios de la industria: el Emmy, el Grammy, el Oscar y el Tony.

Pero, aunque siempre ha brillado por su capacidad interpretativa nunca lo ha hecho por su estilo a la hora de vestir y es habitual que aparezca siempre en la lista de peor vestidas de los especialistas en moda.

Ahora, Goldberg ha recordado en una entrevista a Page Six la gala de los Oscar de 1993 cuando intentó llevar un look atrevido y elegante saliéndose de su zona de confort e intentar dar un poco de glamour a la alfombra roja.

De esta forma, Whoopi explica que fue la serie de los años 50 de su admirada Lucille Ball, I Love Lucy, lo que la inspiró para arriesgarse con este look: "Lucy siempre salía con estos grandes conjuntos. Y pensé, ¡me gustaría llevar algo así! Y el verde no es un color que normalmente uso; ¡Déjame intentarlo!", recuerda.

De esta manera, la actriz escogió para la ceremonia un fastuoso estilismo formado por un mono color verde con bordados y pedrería que llevó con un cuerpo y una falda abierta por delante de seda morada y que en la parte interior estaba forrada con una tela verde lima.

Pero las críticas al estilismo fueron feroces: "Todo el mundo lo odiaba". Tales fueron los comentarios negativos que recibió que Whoopi asegura que la traumatizaron en su forma de vestir.

"Me hirió los sentimientos, no voy a mentir. Me hirió los sentimientos", afirma. "Me impidió vestirme elegante durante mucho tiempo. Tienes que recordar que en aquellos días decían cosas y pensabas: ¿Realmente me veo tan ridícula?".

La actriz tiene un estilo muy particular a la hora de vestir y siempre suele llevar ropa ancha o vestidos con mucho volumen. Unos estilismos que son un tanto complicados, a veces, y que no todo el mundo sabe lucir.

Pero, en lo que sí es una fashion victim es en los zapatos y tiene una enorme colección de todo tipo de botas, zapatos de tacón, zapatillas, chanclas, etc.