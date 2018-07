TEST: ¿Qué personaje ha dicho esta frase en una serie de Antena 3?

¿Eres un experto en las series de Antena 3? Pero hablamos de expertos a nivel "me sé los diálogos de este capítulo". Muchas de las ficciones de Antena 3 han creado coletillas que se han quedado en el día a día de muchos espectadores. ¿Quién no ha dicho alguna vez "un poquito de por favor"? 'Aquí no hay quien viva' no es la única serie que se ha "colado" en nuestro vocabulario: 'Farmacia de Guardia', 'Los hombres de Paco', 'Los Protegidos'... ¿Sabrías quién dijo por primera vez estas míticas frases?