7 series que fueron canceladas por razones turbias

Muchas veces estás enganchado a una serie y, cuando menos te lo esperas, te enteras que ha sido cancelada. Esta acción es mucho más habitual de lo que nos gustaría pero cuando este momento llega las razones para justificar su repentino final no siempre convence a todo el mundo.

Por ello, vamos a recopilar 7 series que fueron canceladas por unos motivos un tanto turbios.

Pushing Daisies

Pushing Daisies | seestrena.com

Esta curiosa serie en la que se contaba la historia de un pastelero que tiene la habilidad para revivir a los muertos solo tuvo dos temporadas. En el momento de su cancelación nadie sabía por qué había tenido este abrupto desenlace. Pero tiempo después su productor ejecutivo, Barry Sonnenfeld reveló el motivo.

"Nos retrasamos casi un año, por lo que nunca tuvimos el tiempo suficiente y lo suficientemente consistente como para construir un boca a boca. En el segundo problema culpo a nuestros guiones, creo que fueron demasiado blandos. Ojalá hubieran tenido un poco más de trama ", reveló a HuffPost en 2017.

Firefly

Firefly | seestrena.com

El creador de Buffy, cazavampiros y Ángel fue el encargado de crear la futurista Firefly quien solo tuvo una temporada de vida. Para muchos la ficción terminó en su mejor momento y fueron varios los fans que apuntaron que la productora nunca quiso que funcionara.

Tiempo después el presidente de Fox Entertainment Gail Berman en 2011 cnfesó que fue por temas puramente económicos: "Si tuviera que hacerlo otra vez podría haberlo reconsiderado, pero no estoy seguro de que hubiera cambiado nada. Fue una cuestión de números. Fue un espectáculo maravilloso".

The Fades

The Fades | seestrena.com

El drama sobrenatural The Fades que contó con un reparto formado por Natalie Dormer, Tom Ellis, Iain De Caestecker o Daniel Kaluuya no lo salvó de la cancelación ni el hecho de haber ganado un premio BAFTA a la Mejor Serie de Drama.

La indignación por esta decisión fue enorme entre sus fans, y las razones que dieron es que la audiencia más adulta no lograba engancharse a la serie.

Dead Like Me

Dead Like Me | seestrena.com

La serie que empieza con la muerte de su protagonista de 18 años terminó después de dos temporadas sin ninguna explicación aparente. Aunque Bryan Fuller, su productor ejecutivo, sacó una conclusión tras la decisión.

"[Showtime] no estaba satisfecho con la narración en el programa, y ​​todos estábamos frustrados con MGM", afirmó. "Los fanáticos deben saber que Showtime ha sido muy bueno con la cancelación. La razón por la que cancelaron fue una pérdida de calidad y una sensación de que los problemas continuarían", comentaba.

Cine: Verónica Mars, la película | Atresplayer

El personaje Veronica Mars, interpretado por Kristen Bell, es el de una joven estudiante que en su tiempo libre trabaja como investigadora privada junto a su padre, un detective. Después de tres temporadas y bastante seguidores The CW consideró que había llegado su final.

Se intentó salvar en un primer momento bajo el argumento de que Verónica estaría en el primer año como policía. Pero la trama no funcionó y el destino fue inevitable.

Clone High

Clone High | seestrena.com

Las series de animación tampoco se salvan de estas cribas. La ficción Clone High acabó con una sola temporada y las razones son un tanto más controvertidas. Al parecer el programa indignó parte de la comunidad india, aunque el programa no llegó a emitirse en el país. Tla fue el revuelo que hubo incluso políticos que protestaron haciendo huelga de hambre.

"Ciertamente es mi único programa cancelado por una huelga de hambre simbólica de miembros del parlamento indio", dijo el productor Bill Lawrence a EW, y Chris Miller agregó: "Fue una historia realmente loca, pero no querían que habláramos de eso. Estuvimos algo amordazados al respecto, sobre las protestas en India, todo el asunto.”

Freaks and Geeks

Freaks & Geeks | Agencias

La serie de NBC que contó con actores como: Seth Rogen, James Franco, Jason Segel y Lizzy Caplan solo tuvo doce episodios de vida. El ex presidente de NBC Entertainment, Garth Ancier, en 2014 justificaba su cancelación diciendo: "Odié absolutamente cancelar este programa en particular... Esta fue una decisión terrible". eso me ha perseguido por siempre. Pero el programa fue consistentemente el menos visto por la NBC ".