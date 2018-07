'Roseanne' no es la única: recordamos otras series manchadas por los actos de sus protagonistas

LA CADENA ABC HA CANCELADO LA SERIE

La cadena ABC no lo dudó ni un minuto y anunció la cancelación de 'Roseanne' tras el mensaje racista de su protagonista en Twitter. Pero la comedia protagonizada por Roseanne Barr no es la única que se ha visto afectada por el comportamiento de sus actores protagonistas. 'Transparent', 'Dos hombres y medio' o 'House of cards' son algunos casos que recordamos.