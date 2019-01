¿Recuerdas a Gunther de 'Friends'? El camarero del Central Perk está irreconocible 15 años después

No cabe duda de que todos recordamos 'Friends', tanto los fans como los no tan fans. Pero, ¿cómo de fiel seguidor te consideras? Si viste la serie seguro que recordarás a Gunther, el famoso camarero del café más conocido de la televisión: Central Perk, interpretado por James Michael Tyler. Seguramente también le recuerdes por el amor no correspondido que sentía por Rachel Green.

Pues bien, al igual que reconoces a los seis actores protagonistas después de 25 años de la emisión del primer capítulo, ¿serías capaz de reconocer a Gunther ahora? Dale al play para descubrir cuán fan eres realmente de la sitcom de los noventa por excelencia.