Rainn Wilson recibe una nota de una azafata sin darse cuenta: "The Office me ayudó en los días más oscuros"

No importa los años que pasen, The Office es de esas comedias a las que puedes volver una y otra vez porque son un 'happy place', además de que sigue sumando nuevos fans que la descubren cada día.

Aunque para sus protagonistas han pasado ya más de 10 años desde que dijeron adiós a sus personajes, siguen siendo reconocidos por ellos sin parar, y generalmente siempre se muestran muy agradecidos.

Hemos escuchado incontables anécdotas de John Krasinski siendo "Jim", pero también es el caso de Rainn Wilson, que interpretó al magistral Dwight Schrute. Ahora ha compartido la última anécdota que le ha ocurrido, demostrando una vez más el cariño que tiene a la serie.

"Ni siquiera he visto quién ha dejado esto en mi regazo en el aeropuerto de Portland pero aprecio mucho el sentimiento, azafata Melanie de Alaska Airlines", asegura enseñando una servilleta con el mensaje de la azafata.

"Me siento tan honrado de ser parte de una serie que ha impactado, conmovido, consolado e inspirado. ¡Y continúa haciéndolo! Es tan puto excepcional. Un agradecimiento continuo a toda la familia de the Office, reparto, guionistas, equipo y especialmente AUDIENCIA! (Nota: esto no es una invitación abierta para que me deis notas en servilletas!).

El mensaje que incluía la servilleta era el siguiente:

"The Office me ayudó a superar algunos de los días más oscuros de mi vida. No puedo agradecerte lo suficiente por eso. Sinceramente, Melanie (azafata de Alaska)".

Presumiblemente Melanie, que estaba trabajando, no quiso importunar a Wilson durante su vuelo, pero no quiso dejar pasar la oportunidad de dejar constancia de lo importante que ha sido -y es- The Office para mucha gente.

Seguro que Michael Scott ya estaría llorando.