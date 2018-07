¿Qué ha sido de los actores de 'El Príncipe de Bel-Air'?

Will Smith era el protagonista de 'El Príncipe de Bel-Air' fue rapero antes de interpretar este papel. Pero fue su faceta como actor la que realmente le hizo famoso. Sus primeros grandes éxitos tras el final de la serie fueron 'Independence Day' y 'Men in Black', saga que tuvo dos entregas más.

Posteriormente le hemos podido ver en 'Wild Wild West', 'Yo', 'Robot', 'Hitch', 'Hancock', 'Alí' o 'En busca de la felicidad' película donde le pudimos ver junto a su hijo. Fueron estas dos últimas películas la que le supusieron dos nominaciones al Premio Oscar como mejor actor en 2001 y 2006.

Alfonso Ribeiro interpretó a Carlton Banks, el compañero de aventuras perfecto para Will. Sin duda, si por algo recordamos a este personaje es por sus famosos bailes que engatusaron a la audiencia. Tras el final de la serie ha tenido papeles en otras como 'In the House', 'NCIS: Los Ángeles'. Se reencontró con Will Smith gracias a 'Wild Wild West', película que su ex compañero protagonizó.

Tatyana Ali interpretó a la prima Ashley. Empezó a rodar la serie cuando tenía 10 años. Pasó de ser la prima pequeña de Will Smith a ser la guapa de Bel-Air. Además de actriz también es cantante. Lanzó su primer álbum llamado 'Kiss the sky'.

Janet Hubert fue la primera actriz en interpretar la Tía Viv. Tuvo que abandonar la serie por su embarazo. En la actualidad no parece tener buena relación con sus antiguos compañeros de reparto ya que no ha tenido muy buenas palabras tras el reencuentro que protagonizaron recientemente sus antiguos compañeros de reparto.

Hace unos meses la familia Banks se reencontró sin olvidar al fallecido James Avery el famoso tío Phil, que falleció en 2013.