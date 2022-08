Mischa Barton reaparece junto a parte del elenco de 'The O.C.'

Aunque Mischa Barton consiguió ser uno de los rostros más populares de principios de los 2000, lo cierto es que siempre ha renegado de la serie que le dio la fama. Su pasó por 'The O.C.' fue tan complicado que incluso la propia actriz afirma que su destino trágico en la serie podría no haber sido algo casual. De hecho, confesó haberse sentido intimidada durante el rodaje de la serie, llegando a no sentir el apoyo de sus compañeros masculinos.

Sin embargo, fuentes del equipo que participó en la serie sostuvieron que la personalidad malhumorada del personaje de Marissa Cooper iba muy ligado con el comportamiento de la intérprete en la vida real, llegando a considerar de "pesadilla" su experiencia junto a ella. Un complejo clima del que Barton ha intentado alejarse desde su salida de la serie.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, sorprende que recientemente se haya visto a la actriz junto a otros miembros de 'The O.C.'. Parte del elenco original se reunió en un evento en Carolina del Sur, trayendo una buena dosis de nostalgia de la que no han dudado en hacer muestra en sus redes sociales. Un espacio donde destacó el reencuentro de Barton con sus padres en la ficción: Tate Donovan y Melinda Clarke.

"¡ASÍ QUE ESTO PASÓ! ¡Reunión de la familia Cooper! Me calentó el corazón ver a estos dos", expresó Melinda Clarke en su cuenta de Instagram junto a una fotografía del trio.

Barton respondió con un comentario: "Aww foto de familia, qué bueno poder ponerme al día con vosotros". Mientras que por su parte Donovan se hizo parte del eco de buena energía, escribiendo: "Qué bueno fue verlas".

¿Qué fue de Mischa Barton?

Aunque se esperaba que la intérprete fuera a convertirse en una gran estrella, según auguraban las revistas del momento y sus continuas invitaciones a eventos cotizados, lo cierto es que la carrera de Barton nunca llegó a despegar.

La actriz encadenó una serie de escándalos que ensuciaron su estela de joven promesa. Fue condenada a tres años de libertad condicional por conducir ebria, ingresó en un centro psiquiátrico por una supuesta sobredosis e inició un proceso jurídico contra su madre.

Mischa Barton | Gtres

Con el paso de los años ha ido trabajando en pequeños papeles como actriz, pero nunca ha llegado a recuperar el éxito de antaño. Su última aparición en televisión fue para el reality 'The Hills', que originalmente fue pensado como la adaptación de una versión realista de 'The O.C.'.

Un patrón de inestabilidad ha seguido a Barton, lo que la ha acabado distanciando de los focos. Además de su recurrente rechazo hacía su trabajo en la serie que le dio fama, odiando que la comparen constantemente con el personaje de Marissa Cooper. No obstante, esta reunión improvisada parece demostrar que Barton está recomponiendo las piezas de su vida sabiendo dejar el pasado atrás, disfrutando de la compañía de quienes fueron sus compañeros de profesión.

'The O.C.': Adam Brody se reencuentra con su ex Rachel Bilson para hablar de la serie y se sincera sobre el drama con Mischa Barton