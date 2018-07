Mira cómo ha cambiado Adam Lamberg, el actor de 'Lizzie McGuire'

Adam Lamberg interpretó durante tres años a David Gordon, el mejor amigo de Lizzie McGuire. Una relación de amistad que todos los fans de la serie querían que terminase en noviazgo. Al contrario que su compañera de reparto, Lamberg se retiró de la televisión para estudiar. Han pasado los años, y el actor ha dado un gran cambio.

El actor se licenció en 2008 en Geografía en la Universidad de California y actualmente trabaja en el Irish Arts Center de Nueva York, mientras continúa sus estudios en administración.

Además de 'Lizzie McGuire', Adam Lamberg ha interpretado otros papeles. En la película 'When Do We Eat?' interpretó a Lionel y en 'Beautiful Loser' al joven Reggie.

'Lizzie McGuire' contaba el día a día de una adolescente que se tenía que enfrentar a problemas con profesores, amigos, temas amorosos, etc. El espectador se adentraba en sus pensamientos a través de un dibujo que reflejaba lo que la protagonista piensa, de forma cómica. Tal fue el éxito, que se hizo la película 'Lizzie Superstar'.