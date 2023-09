Mark-Paul Gosselaar habla de Salvados por la campana y lo que hoy no se podría hacer: "Básicamente estaba prostituyéndome"

En el verano de 1989 se estrenaba una de las series que marcó la primera parte de los años 90, Salvados por la campana. Ficción que transcurría en el instituto Bayside y tenía como a 6 estudiantes como protagonistas con Mark-Paul Gosselaar encarnando al personaje más destacado, el guapo y rubio Zack Morris.

En el año 2020 se hizo un reboot de la Salvados por la campana con Dashiell Driscoll como guionista y algunos de sus actores principales de regreso. Tras ello, Mark ha creado un podcastmuy nostálgico con Dashiell donde ven cada uno de los episodios de la serie y los comentan.

Ed Alonzo, Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Mario Lopez, Lark Voorhies, Tiifani-Amber Thiessen, Dennis Haskins, Dustin Diamond en Salvados por la campana | Cordon Press

Ambos acudieron al podcast Pod Meets World donde confesaron que había algunas tramas que les ha llamado mucho la atención y que hoy sería imposible que se pudieran hacer.

"Hubo uno en el que básicamente estaba prostituyéndome con Lisa Turtle. Cobré a la gente por besarla sin su consentimiento, eso fue difícil", explica sobre algunas de estas historias.

"Tuvimos que comenzar el episodio [del podcast] diciendo: No aprobamos esto, solo estamos aquí para discutirlo", matiza.

Para después recordar otro momento muy inapropiado: "En el otro, Zack Morris afirmaba que era nativo americano. Ver a Zack Morris con un tocado completo... Teníamos que ser un poco sensibles a eso, hay cosas que simplemente no grabaríamos en estos días".

Mark-Paul Gosselaar, el actor que interpretó a Zack Morris en Salvados por la campana | Getty

Gosselaar ya habló en su podcast sobre esta situación y dijo a Buzzfeed News: "No vamos a decir que no vemos algunas de las situaciones y respuestas moralmente aborrecibles o anticuadas a ciertas cosas. Pero también estamos aquí para brindarles un podcast divertido, es una celebración de Saved By The Bell".

Para asegurar que hoy en día actuaría de una forma completamente diferente: "Este sería uno de esos momentos en los que tendría un diálogo con un escritor, un productor y tendría una discusión y diría: Creo que deberíamos mirar esto un poco más profundamente, ¿esto se reflejará bien para mí, para el personaje? , ¿para el futuro de la serie?'", explicaba.