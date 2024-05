Sin Identidad, una venganza que revolucionó la televisión hace 10 años

Un éxito que estiró durante toda la primera temporada, que acumuló una audiencia media del 20,1% de share y 3.5 millones de telespectadores, pendientes de la convulsa venganza de María, una niña que descubrió que era robada por la mafia cuando tenía tan solo 5 años. Nueve capítulos de incuestionable acierto que hizo ensanchar la segunda temporada a 14 episodios, que también reunieron a un buen puñado de fieles (14,5% y 2.5 millones).

Orquestada por un reparto de alto copete, con nombres como Megan Montaner, Verónica Sánchez, Miguel Ángel Muñoz, Daniel Grao, Eloy Azorín, Tito Valverde, Jordi Rebellón o Lydia Bosch, el serial semanal consiguió convertirse en la oferta revelación de aquella época. Fruto de su victoria fueron el arsenal de premios de la Unión de Actores que recogieron muchos de sus protagonistas, entre los que se encuentran, la mejor actriz protagonista, el mejor actor protagonista, la mejor actriz secundaria y también otra estatuilla por reparto.

La historia de María Fuentes supuso también un ejemplo para otras televisiones de medio mundo. Rápidamente, la producción de Antena 3 saltó a otros países con una adaptación que también creó furor entre sus públicos. Fue el caso de Canale 5 (Italia), Telemundo (EE.UU.), TV Azteca (México), así como cadenas de Venezuela, República Dominicana, Brasil, Honduras o Colombia.

Parte del reparto de Sin Identidad | Antena 3

El drama de prime time se convertía entonces en el tercer gran regalo para la actriz que encabezaba la desgarradora historia, con claros tintes de la internacional Revenge. Tras triunfar durante 382 capítulos como la inolvidable Pepe Balmes en El secreto de Puente Viejo, Megan Montaner saltó a su primer gran proyecto coral de la mano de la tercera temporada de Gran Hotel, interpretando a Maite Ribelles de Alarcón. Sin Identidad supuso su puesta de largo como protagonista absoluta de una ficción, tras la que vendrían otros títulos de enorme repercusión y triunfo, como Entre Tierras.

"María es un caramelo de personaje", confesó entonces la citada actriz aragonesa, antes de conocer el sonoro éxito que iba a arrastrar esta ficción, con clara alusión a tener que interpretar a dos personajes dentro de un mismo proyecto.

Pidió "matar a todos" en el final

Después de la convulsa historia que Montaner contó en carnes de 'la partera' en la exitosa serie que emitió Antena 3 por las tardes, su siguiente proyecto no fue menos tranquilo. De hecho, su efusividad en las tramas llevaron a la actriz a solicitarle al director de Sin identidad un caprichito.

"Siempre me tocan proyectos en los que estoy en un sinvivir. Las cosas en la segunda temporada de esta serie se complicaron tanto que le pedí al director que en el desenlace me dejara matar a todos y que luego yo me metiera un tiro para terminar por todo lo alto. Pero, claro, ese final no es muy políticamente correcto", confesó en una entrevista a 20 Minutos.