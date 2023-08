La emoción de la madre de River Phoenix al recordar al actor quien murió con 23 años: "Está muy vivo en mí"

River Phoenix fue uno de los actores más destacados de finales de los 80 y principios de los 90 con películas que hoy en día son de culto como 'My Own Private Idaho' junto a Keanu Reeves o la entrañable 'Cuenta conmigo'.

Desgraciadamente la vida de River terminaría a los 23 años el 31 de octubre de 1993 cuando murió por una sobredosis en el local The Viper Room en West Hollywood, California. Un trágico momento en el que se encontraba junto a él su hermano, el actor Joaquin Phoenix.

Ahora, el pasado 23 de agosto River habría cumplido 53 años y su madre, Arlyn Sharon Dunetz quien luego se cambió el nombre a Heart Phoenix, ha querido recordarlo con un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram.

River vive muy presente en la vida de su madre o en la de sus 4 hermanos. Así, el año pasado Heart ya compartió otro precioso mensaje que puedes ver en el vídeo de arriba.

"23 de agosto de 1970... uno de los días más increíbles de mi vida... traerle a Earthbound un ser vivo... verdaderamente un toque de lo más sagrado. Tal como intentó hacer con la mayoría de las personas, River Jude abrazó a cada uno de sus hermanos (que entraron por el mismo portal después de él) con su humor, sabiduría, autenticidad, talento, compasión, vulnerabilidad y amor eterno. Yo diría que fue y sigue siendo nuestro mejor maestro.

El dolor más grande que experimenté en mi vida fue el dolor del parto natural y aunque muy diferente, el dolor del fallecimiento de mi hijo. Pero casi instantáneamente en ambas ocasiones, los regalos que trajo quedaron imbuidos en cada uno de nosotros y así seguimos celebrando su vida por esos 23 preciosos años. No hay garantías en la vida y no creo que a ninguno de nosotros se nos haya prometido que no viviríamos 'momentos trágicos'.

Lo considero una de las mayores bendiciones de vivir el momento y aprovechar el conocimiento interior como un camino sagrado para navegar a través de los muchos desafíos de la vida. La vida y la muerte de River me enseñaron eso, en términos muy claros. Estoy asombrada por el hecho de que él está muy vivo en mí. Gracias por todos los preciosos mensajes que he recibido a lo largo de estos últimos 30 años", escribe la madre del actor.