¿Dónde están los niños que triunfaron en la televisión de los 90?

Erik Per Sullivan se hizo famoso por protagonizar 'Malcolm in the middle'. También lo hicieron las hermanas Tia y Tamera Mowry con la comedia 'Cosas de hermanas'. Y Melissa Joan Hart siempre será recordada por su papel en 'Sabrina, cosas de brujas'. Pero, ¿qué ha sido de los niños que triunfaron en la televisión de los 90? ¡No te pierdas el vídeo!