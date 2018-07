Diez curiosidades que quizás no sabías sobre 'El Príncipe de Bel-Air'

- El nombre original de la serie, 'The Fresh Prince of Bel-Air', se eligió inspirándose en el grupo de rap que Will Smith tenía en el momento: DJ Jazzy Jeff & The Fresh Prince

- El popular baile de Carlton (interpretado por Alfonso Ribeiro) surgió como una parodia del baile de Courtney Cox en el videoclip de Bruce Springsteen "Dancing in the Dark". También estaba inspirado en 'el baile del hombre blanco' de Eddie Murphy

- Will Smith escribió uno de los capítulos de la tercera temporada, titulado "Ain't No Business Like Show Business".

- El conductor de taxi que en la cabecera lleva a Will Smith a Los Ángeles es Quincy Jones, productor ejecutivo de la serie

- El éxito que tuvo Will Smith al comienzo de la serie le sirvió para pagar varias deudas pendientes.

- El papel de la tía Vivian fue interpretado por dos actrices. En primer lugar fue Janet Hubert y posteriormente Daphne Maxwell Reid.

- Entre los famosos que tuvieron un cameo en la serie se encuentra Donlad Trump, actual presidente de EEUU.

- La mujer de Will Smith, Jada Pinkett, se presentó al casting para interpretar a Lisa, su novia en la serie, pero no la cogieron.

Will Smith y su mujer Jada Pinkett | Agencias

- Will Smith realmente nació y creció al oeste de Filadelfia como la famosa cabecera de la serie indica, concretamente en Pensilvania.

- La cadena NBC canceló la serie después de la cuarta temporada, pero los fans enviaron cartas a Will Smith y a los directivos de la serie para que volviera y consiguieron que se emitiera dos temporadas más.