Danielle Fishel, la actriz de Topanga en Yo y el mundo, revela que padece cáncer de mama

Danielle Fishel es una actriz y directora estadounidense ampliamente conocida por su papel como Topanga Lawrence en la serie Yo y el mundo, la cual se emitió en los años 90 y se convirtió en un éxito entre el público joven. Recientemente, Fishel ha revelado que le han diagnosticado carcinoma ductal in situ (DCIS), una forma temprana de cáncer de mama.

En un reciente episodio de su podcast Pod Meets World, Fishel ha revelado su diagnostico. "Recientemente me diagnosticaron DCIS, que significa carcinoma ductal in situ, que es una forma de cáncer de mama", ha dicho la actriz, añadiendo que se encuentra en la etapa más temprana, conocida como etapa cero.

Con respecto a su pronóstico, Fishel ha querido tranquilizar a sus seguidores: "Es muy, muy, muy temprano. Técnicamente, es la etapa cero. Para ser más específico, solo porque me gusta tener demasiada información todo el tiempo, me diagnosticaron un carcinoma ductal in situ de alto grado con microinvasión".

A pesar del diagnóstico, Fishel se ha mostrado optimista y ha confirmado que se someterá a una cirugía para extirpar el cáncer. "Voy a seguir un tratamiento de seguimiento", ha explicado, añadiendo que en los últimos días ha tenido que tomar muchas decisiones importantes.

En cuanto a cómo descubrió el cáncer en una etapa tan temprana, la actriz ha contado: "La única razón por la que me enteré de este cáncer cuando todavía estaba en etapa cero es porque el día que recibí el mensaje de texto que decía que me haría la mamografía anual, pedí la cita", ha dicho Fishel, resaltando la importancia de estas revisiones.

Finalmente, la actriz ha animado a sus seguidores a realizarse chequeos médicos regulares, destacando la importancia de detectar cualquier problema de salud en sus primeras etapas: "Lo detectaron tan, tan, tan temprano que voy a estar bien. Espero que esto anime a cualquiera a hacerse una prueba. Si tienen que enterarse de que tienen cáncer, averígüenlo en etapa cero, si es posible".

A medida que Danielle Fishel enfrenta este desafío de salud, su actitud optimista y proactiva ofrece esperanza no solo para ella, sino también para quienes la siguen. Con un diagnóstico temprano y un plan de tratamiento en marcha, la actriz se prepara para un camino lleno de decisiones importantes, pero con la confianza de que saldrá adelante.