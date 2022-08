En los años 90, una de la series más exitosas de Disney Chanel fue 'Yo y el mundo' con siete temporadas a sus espaldas, una película y hasta un spin-off. Sin embargo, el paso del tiempo ha desvelado nuevos detalles ocultos hasta ahora sobre la filmación de la ficción, la actriz Danielle Fishel comentó recientemente su poco alentador inicio en el rodaje.

En una entrevista para el podcast 'Pod Meets World', relataba cómo esta fue su primera experiencia profesional a los 12 años, manteniendo aún pequeños rasgos de expresión como su capacidad para hablar demasiado rápido de forma que el director Michael Jacobs la señalaba delante del resto del elenco.

"Michael comenzó las pautas diciendo, 'Danielle, te voy a dar todas tus notas al final y les voy a dar a todos los demás sus notas ahora, porque si hiciera que todos se sentaran a esperar aquí todas las notas que tengo para ti, todos estaríamos aquí durante horas y nadie podría volver a casa. Así que esperarás hasta el final'. A partir de ese momento, mis ojos se llenaron de lágrimas porque estaba frente a todos: todos los productores, todos los escritores, todo el elenco y todos los ojos estaban sobre mí por un segundo", comentaba.

Casi 30 años después del suceso, Fishel recuerda aún el suceso con auténtico pánico, llegando a sudar al recordar este momento tan inómodo. Destacando la clara advertencia del director: 'Todo lo que sé es que si no regresas mañana haciendo esto de una manera completamente diferente, tampoco estarás aquí', una frase donde mencionaba la fácil capacidad de reemplazo que había en la serie y aumentando así la presión sobre la joven artista.

La actriz reconoce que su objetivo durante un tiempo fue intentar seguir las observaciones para no enfadar a Jacobs, en lugar de disfrutar del trabajo. De hecho, recuerda cómo consiguió un aplauso en el rodaje tras un intenso esfuerzo por seguir sus indicaciones. "No hubo más amenazas de que fueran a despedirme, yo había hecho el trabajo y le había demostrado que valía ", afirmaba. "Se establece que iba después de eso todas las semanas. Estás buscando la aprobación del dragón de Michael".

En el podcast también intervino su compañero de reparto en la serie, Will Freide, alegando que el director era demasiado exigente. "No tuvo nada que ver con tu actuación. Había que hacer que Michael se sintiera bien", señalaba el actor.

"No quiero estar relacionado con nada con lo que ese tipo esté asociado. Así no es como se hacen las cosas. Me alegro de que la serie se haya convertido en un éxito, pero esto es repugnante", denunciaba también.

A pesar de este mal trago, el elenco de 'Yo y el mundo' mantiene una estrecha relación. Muestra de ello dejaron una reunión en la Boston Fan Expo, como puedes ver de forma más detallada en el vídeo que te dejamos al inicio de la noticia.

