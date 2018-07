Comienza el curso con las mejores series ambientadas en un instituto

.- 'Compañeros'

¿Quién no ha querido ser alumno del Azcona? La serie de Antena 3 está en la memoria seriéfila de los espectadores 20 años después de su estreno. Imposible no acordarse de la inolvidable sintonía de cabecera (ese "no te fallaré" es mítico) y recorrer los pasillos del instituto.

.- 'Glee'

Las peripecias del coro del instituto William McKinley durante seis temporadas hizo las delicias de la audiencia con las versiones de éxitos que iban desde clásicos de Madonna hasta las nuevas canciones de Lady Gaga.

.- 'Gossip Girl'

En el Upper East Side de Nueva York también van al insituto, donde los líos amorosos y las traiciones son todavía más escandalosos.

.- 'Dawson Crece'

Dawson, Joey, Pacey y Jen crecieron junto a la audiencia durante seis temporadas, en las que afrontaron algunos asuntos bastante más serios de lo habitual para unos adolescentes.

.- 'Salvados por la campana'

Uno de los títulos clásicos de la televisión de los 90. Los espectadores conocieron los pasillos del instituto de Bayside junto a Zac, Kelly o Screech. ¿Quién no quiso tener una taquilla en su colegio después de ver 'Salvados por la campana'?

.- 'Física o Química'

El colegio Zurbarán abrió sus puertas en 2008 con gran éxito. La serie de Antena 3 contó a lo largo de siete temporadas las vidas diarias de los alumnos, sus líos sentimentales, con el sexo, las drogas, los amigos, la familia...