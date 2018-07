Celebra Acción de Gracias con los mejores capítulos de tus series favoritas

'Friends', 'Los Simpson', 'Padre de familia', 'Cómo conocí a vuestra madre' y muchas series más no faltan a la hora de celebrar el día de Acción de Gracias. Estas series suelen emitir en un día tan especial para los estadounidenses los capítulos más divertidos de la temporada. ¿Quién no recuerda a Joey con el pavo en la cabeza? o ¿cuando Marshall y Barney hicieron una apuesta de bofetones sin fecha exacta? En 'Modern Family' decidieron no quedarse cortos con el pavo y ¡cocinaros tres!

¡No te pierdas los capítulos de Acción de Gracias de tus series favoritas!