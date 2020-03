Tiene mucho mérito Vaquero, que en cada monólogo demuestra que está 'al cabo de la calle' sin necesidad de esa aplicación de comunicación/incomunicación e información/desinformación llamada WhatsApp (tampoco tiene tarjeta de crédito).

En el programa 'El sentido de la birra' Vaquero ha explicado que sus amigos se ponen en contacto con él a través del móvil de su mujer y quizás por el chat de Facebook, mecanismo que al menos no le suena en el bolsillo.

Un clásico moderno

Vaquero escribe en 'El Hormiguero 3.0', interpreta en 'El club de la comedia', conecta con la chavalada sin imposturas desde el 'Yu, no te pierdas nada' de Europa FM y se deja ver por las salas y teatros con su brillante estilo directo.

Este cómico vallisoletano habla de cualquier tema espinoso con desenvoltura y desparpajo, hecho que no se da con tanta frecuencia en el panorama humorístico español. Vaquero ha logrado en muchos asuntos estar por encima del bien y del mal.

Orígenes

El origen de la comedia de Vaquero es digno de recordar. En El Día de Valladolid lo recordó hace unos años: "Yo siempre he sido camarero. Primero en la cafetería del Carrefour y después de la mili en la cafetería del NH. Dábamos bodas, al terminar nos sentábamos quince o veinte camareros a cenar y ahí yo era el que hacía reír al resto. El Wallaby, un bar de Parquesol Plaza, convocó un concurso de monologuistas y mis amigos me apuntaron. Allí conocí a Nacho García, Quique Matilla, Luis Rodríguez y Álex Clavero, y empezó un poco todo".

También analizó su evolución: "Yo siempre cuento lo que me va pasando: cuando estaba en discotecas hablaba de eso, cuando tuve un dálmata hablé de él y cuando he tenido niñas hablo de los dimes y diretes de una niña. El humor que hacía antes tenía un 'target' muy limitado que ahora quizá esté un poco más abierto. No voy a decir que sea un humorista para toda la familia, pero creo que ahora llego a más edades".

Vaquero, un cómico imprescindible en 'Me resbala'

Los seguidores de 'Me resbala' están de enhorabuena tras la vuelta del programa a Antena 3 (y, antes de su emisión en televisión lineal, está disponible en Atresplayer Premium). Arturo Valls se rodea esta temporada por un equipo de altura: Carlos Latre, Monaguillo, Edu Soto, Silvia Abril, Anabel Alonso, David Fernández, Luis Larrodera, Toni Acosta, La Terremoto de Alcorcón o Laura Sánchez.

Pruebas como 'Teatro dependiente', 'Palabras corrientes', '¿Está consuelo?', 'La hamburguesa prometida', 'Vibra la gente' y 'Bocabulabios' se pueden disfrutar en un formato en el que también colabora otro cómico con mayúsculas: JJ Vaquero.