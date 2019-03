Tomás Roncero, el alma blanca de 'El Chiringuito de Jugones'

Este periodista ofrece tanta verdad que Josep Pedrerol afirma que muchos aficionados al club merengue están más pendientes de su reacción que de las declaraciones de algunos jugadores. Hace siete años Roncero desveló sus sentimientos en el libro '¡Hala Madrid!', donde señaló que en su pueblo manchego le fue inoculado "el veneno blanco".

Él nunca se ha cortado: "Ser del Madrid ha marcado mi vida. Y para bien". En Palabra de fútbol explicó que no concibe el fútbol sin pasión: "Todas las pasiones son subjetivas, pero el fútbol es especial. Es el único invento que ha sobrevivido a la crisis económica. El fútbol siempre ha estado ahí, se siguen haciendo fichajes ilusionantes todos los veranos, siempre se han llenado los estadios… Cuando el fútbol se quiere ver desde una frialdad objetiva me cuesta entenderlo. Yo no concibo el fútbol sin una pasión muy subjetiva. Incluso si veo un partido de la Premier me involucro igual con el equipo con el que más me identifique".

La pasión la mantiene viva en los medios en los que trabaja: "Si yo trabajara en el New York Times no podría. Pero estoy en un sitio como el AS o El Chiringuito en el que no tienen ningún problema en que yo muestre mi pasión por el Real Madrid. Incluso te diría que ellos quieren que la muestre. En mi caso es suerte. En el año 95 estaba en Onda Cero, en La Tertulia de El Penalti y allí 'salí del armario' gracias a José Antonio Luque, ya que por aquel entonces me cortaba más porque estaba mal visto. Mis compañeros me dijeron que estaba loco, que me iban a echar".

Pero no le echaron. Desde pequeño supo que sería periodista deportivo. Un cuestión vocacional: "Con 7 u 8 años me llamaba la atención de que había alguien al lado de los que eran mis ídolos. Me acuerdo de niño una entrevista que leí con Pirri, otra con Santillana y pensé que tenía mucha suerte el entrevistador de poder estar con ellos. Y entendí que la profesión que más se acercaba al no va más de lo que me gustaba era el periodismo deportivo", explicó en El Correo de Madrid.

Ya cada vez menos espectadores de Mega se preguntan si Roncero es sincero o si finge algunas de sus reacciones. Porque su verdad supura. Alfredo Dura explicó que conoce "a Roncero de toda la vida. He vivido con él las situaciones más extravagantes, más arriesgadas e incontables que se puedan imaginar. Roncero es una persona que cuando deje de estar seguirá representado una manera de sentir el fútbol, dentro del periodismo será recordado. Estoy convencido de ello".

Convencidos estamos de que Roncero es un gran tertuliano que no quiere que el Real Madrid pierda ni en los entrenamientos. Cada noche lo disfrutamos en 'El Chiringuito de Jugones', formato líder de la televisión nocturna con la pasión como bandera.

