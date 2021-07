El sugerente cameo de Colton Haynes en un videoclip de Lil Nas X en el que no sale bien parado

El joven rapero lanzó el videoclip de su última canción ‘Industry baby’ el pasado viernes 23 de julio, y se puede decir que ha dejado a los fans con la boca abierta por muchas razones.

Lil Nas X ya nos tiene acostumbrados a unas letras que no pasan desapercibidas, y sus vídeos, tampoco. En esta ocasión, el videoclip está ambientado en una prisión. Todo comienza con en un hipotético juicio en el que el rapero es condenado a cárcel por su orientación sexual. Mientras intenta escapar de prisión, Lil Nas X protagoniza una serie de bailes y escenas subidas de tono, entre la que destaca una coreografía de bailarines desnudos en las duchas de la cárcel.

La aparición del actor Colton Haynes es tan sutil, y tan breve, que puede incluso llegar a pasar desapercibida entre el resto de la acción. Sin embargo, a los fans no se les ha pasado por alto este detalle. En la escena que protagoniza la estrella de ‘Arrow’, podemos verle interpretando a un guardia de seguridad que ve en su teléfono móvil el videoclip ‘Call me by your name’. Concretamente, podemos ver al actor con cara de deseo viendo como Lil Nas X realiza un baile sensual con twerking al mismísimo demonio. De repente, el rapero entra de pronto en la habitación, pilla a Colton Haynes in fraganti, y le azota un puñetazo en la cara que le deja KO.

Ha sido el propio Colton Haynes quien subió dicha escena a sus redes sociales para que no quedase ninguna duda de que su aparición no había sido fruto de la imaginación de sus fans. De hecho, la publicación se llenó de comentarios de personas del mundo de la televisión, como por ejemplo Justin Mikita, marido del famoso actor Jesse Tyler Ferguson, que comentó “pensé que eras tú”, y el joven Jordan Doww, que afirmó “SABÍA QUE ERAS TÚ”.

Desde luego es una de las escenas más potentes del videclip, y una de las que ha causado gran conmoción en sus fans, a los que les ha encantado este cameo. Tanto el video musical como sus protagonistas han sido aplaudidos por sus seguidores.

