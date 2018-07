Sorpresas y humor con Rober Vilar en el estreno de 'La noche de Rober'

En este mismo programa tuvo ocasión de entrevistar al mito viviente Julio Iglesias a pie de playa. El cantante le dejó momentos de altura y rompió audímetros, pero antes Rober tuvo que ingeniárselas para conseguir a la codiciada estrella. Lo hizo a través de Alberto Nuñez-Feijóo, que le echó un capote. Y cuando Julio aceptó la entrevista, Vilar, de vacaciones en Shangái, interrumpió el parón y llamó a su madre Lola, que también participó en la entrevista y explicó que tras conocer a su ídolo ya se podía morir tranquila. Pero además de Iglesias por las manos del presentador pasaron otros personajes relevantes como Elena Furiase, Jorge Sanz, Kiko Rivera, King Africa, Carmen Lomana, Carlos Baute, Soraya Arnelas, Ruth Lorenzo, Carlos Sobera o Berta Collado.

'La noche de Rober'

Amaia Romero y Alfred García son los invitados estrella del estreno de mañana. El dúo se dejará ver en vísperas de Eurovisión y desvelará aspectos hasta ahora desconocidos de la pareja. No estará solo Vilar, que estará acompañado por Silvia Abril y por una nómina de colaboradores de altura: José Corbacho, Vaquero, Leo Harlem y Luis Lara. Dice Corbacho que el programa sacará a los invitados de su zona de confort. Y eso veremos con Amaia, Alfred y Dani Martín en el estreno y más adelante también se dejarán ver por el plató José Mota, Lolita, Eva González o Santiago Segura.

Afirma el presentador que mañana será "una noche con sorpresas, humor y muchísimos invitados", y tal y como recoge La Voz de Galicia, Rober señaló que lleva "muchos años en la televisión y este proyecto me encanta, y quiero darle las gracias a Antena 3 por confiar en alguien que no es conocido por el gran público. Soy de una aldea muy pequeña de la provincia de Lugo, llevo muchos años en televisión de Galicia y estoy muy emocionado por este proyecto".

En la rueda de prensa Vilar explicó que el show es "un programa de televisión y eso me encanta. Como programa de televisión puede entrar de todo, entrevistas, juegos... Es un proyecto espectacular para cualquier persona a la que le guste esto. Antena 3 y Shine han traído famosos a los que les gusta la televisión y el cachondeo. Al espectador le gusta ver a famosos pasarlo bien, pero también sufrir un poco, porque tiene que haber de todo. 'La noche de Rober' es un acierto. Intentaré hacerlo lo mejor posible. Estoy nervioso. En el primer programa lo veréis, que incluso me emociono". Hay que ver esta cita imprescindible para las noches de los viernes, con una primera cita que no dejará indiferente a nadie. Pasen y vean.