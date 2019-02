Silvia Abril recibe su "regalo caído del cielo": 'Juego de Juegos'

En cine Silvia Abril también ha participado en una veintena de películas: 'Spanish Movie', tres películas de la saga 'Torrente', '3 bodas de más', 'Cuerpo de élite', 'El mejor verano de tu vida' o 'Bajo el mismo techo', todavía en cartel.

Este viernes a las diez de la noche Antena 3 estrena 'Juego de Juegos', adaptación española del formato americano 'Game of Games' que ha conducido y producido Ellen DeGeneres. En la primera fase Abril propondrá seis juegos de los que saldrán seis ganadores.

Los concursantes tendrán que enfrentarse a una pirámide resbaladiza o a una plataforma con jabón para llegar a una lavadora XXL. Posteriormente, llegarán nuevos retos: 'Atrapa la silla', con un baile a ciegas, o 'Acierta o aprueba' para no caer desde más de diez metros o 'Manos rápidas', finalísima en al que el finalista intentará ganar 50.000 euros.

Silvia Abril explica que "las pruebas de 'Juego de Juegos' son muy divertidas, se va a mojar mucha gente y habrá mucho tortazo". La actriz cree que este proyecto es "un regalo caído del cielo". La propia Ellen DeGeneres mostró un avance de la adaptación española del programa.

"'Game of Games' está siendo un éxito a nivel internacional. Está en Australia, en Alemania y en España, pero no hace falta que hables español para saber que este tipo estaba muy asustado ahí colgado", bromeó la presentadora americana.

Abril le contestó en Instagram: "Hoy amanecía con este vídeo de la mano de amigos que saben lo feliz que me haría. Recuerdo una entrevista hace años donde hablaba de ella como una de las mejores cómicas del mundo, un genio del humor y una de las grandes del entretenimiento".

La actriz reivindicaba hace unos días en El País que vive "de hacer el payaso. Y a mucha honra. A mí me interesa el clown que llevo dentro, la niña que llevo dentro, la inconsciencia… es lo que quiero hacer. No puedo gustar a todo el mundo".

¿Los planes de futuro? A Silvia le gustaría escribir su propio proyecto, explicó: "Me pongo a ello y no me sale. El verano pasado en Sant Feliu de Guíxols tenía que hacer un monólogo en un festival de comedia (...) Todos aportaban sus mierdas y llevaban sus historias y yo iba con un texto que no era mío, del que no estaba convencida. Y eso se acaba notando". Pero algún defecto tiene que tener, porque si no, tal y como ironiza, "sería asquerosamente perfecta".

