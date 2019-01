Ellen DeGeneres, fascinada con las primeras imágenes de Silvia Abril en 'Juego de Juegos'

IMÁGENES INÉDITAS

Ellen DeGeneres ha mostrado en 'The Ellen Show', su programa de la NBC, unas imágenes en exclusiva de 'Juego de Juegos' donde Silvia Abril, la presentadora del programa, no puede contener la risa ante la divertida reacción de uno de los concursantes del programa. La popular presentadora produce y conduce la versión original en NBC, 'Game of Games' que está siendo un éxito a nivel internacional: "Está en Australia, Alemania y España". Ellen se muestra encantada con la versión de Silvia y los divertidos concursantes que veremos en 'Juego de Juegos', muy pronto en Antena 3.