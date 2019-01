El secreto de Chenoa para dormir estupendamente todas las noches

El espacio conducido por Manel Fuentes entra en la recta final de su séptima edición y los concursantes intentarán seguir la estela de los otros ganadores del programa, Angy, Roko, Edurne, Ruth Lorenzo, Blas Cantó y Miquel Fernández.

No faltará esta noche en el jurado Chenoa. La cantante balear de origen argentino se ha hecho un hueco de forma merecida en el panorama musical y audiovisual dieciocho después de saltar a la fama con 'Operación Triunfo'.

Desde entonces ha saboreado las mieles del éxito con siete discos de estudio y en Atresmedia nos ha mostrado otras facetas de su personalidad en espacios como 'Zapeando', 'El club de la comedia' y 'Homo Zapping'.

Chenoa: personalidad y talento

Chenoa explicaba en La Razón que se queda con lo bueno y malo de su carrera: "Las etapas buenas y malas son bien recibidas, ya que he aprendido un poquito de todas para llegar hasta donde estoy. Nunca quitaría un eslabón de la cadena".

La cantante admite que los halagos los recibe de forma positiva, "aunque me dan un poco de vergüenza. Estoy más preparada para la pelea aunque en estos momentos tengo más temple. Ahora si se meten conmigo me da igual, a no ser que sea una crítica constructiva. Las otras, las identifico rápidamente, como si tuviese un radar".

Defectos perfectos

La cantante desveló muchos de sus secretos personales y profesionales hace dos años en el libro 'Defectos perfectos', que levantó un gran revuelo que ella supo capear. Chenoa explica que su sinceridad tiene algunas inconveniencias y un lado positivo: el público percibe su naturalidad y lo agradece.

En Vanity Fair explicaba que le viene bien "ser yo misma todo el rato porque así no tengo que pensar qué te contesto a ti para decirle lo mismo a otro. La mentira tiene las patas cortas. El problema de ser tú es que tiene consecuencias, evidentemente, les gustas a unos y otros no te soportan. Pero tampoco me importa, porque quedarme en el gris o en el punto mediocre me parece muy triste y sobre todo en el plano artístico".

La clave del sueño

La colaboradora de 'Tu cara me suena' explica que cada uno tiene que "saber lidiar con sus fantasmas y sus miedos para poder ser uno mismo. Y eso no es fácil, ni para mí ni para la gente que no es pública".

Muchas veces se ha hablado sobre la marcada personalidad de Chenoa. Y ella se explica: "A veces si tienes poco carácter te toman por tonta. Yo no le hago daño a nadie, al contrario, mi manera de ser te da absoluta seguridad: tú sabes perfectamente por dónde respiro, cualquiera, aunque no me conozca". Su decisión de mostrar su personalidad sin hipocresía tiene premio: "Por eso duermo bien", remata.

